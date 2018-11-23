Home Sport Ostiamare-Avellino: attesa grande affluenza di spettatori, info biglietti

di Redazione 23/11/2018

Per il match di Serie D Ostiamare-Avellino, in programma per il Girone G domenica 25 novembre con calcio d'inizio alle ore 14,30, è attesa una grande affluenza di spettatori. A farlo presente è stato con una nota il sito Internet ufficiale dell'As Ostiamare Lidocalcio che, di conseguenza, invita tutti i tifosi locali ed ospiti a presentarsi presso il Centro Sportivo biancoviola di Via Amenduni in largo anticipo. Info biglietti Ostiamare-Avellino, botteghino aperto domenica fino a 30 minuti dall'inizio del match Inoltre, la società dilettantistica rende noto che, per l'acquisto dei biglietti, il botteghino domenica sarà aperto dalle ore 12,30 e fino alle ore 14. A dirigere il match Ostiamare-Avellino, che è valido per la 14a giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, sarà l'arbitro Emanuele Bracaccini di Macerata che sarà coadiuvato dagli assistenti Edoardo Federico Cleopazzo e Gianluca Matera, entrambi di Lecce. Ostiamare ed Avellino separati da quattro punti in classifica dopo 13 giornate di campionato Nel 13esimo turno, l'Ostiamare è reduce dal pareggio per 1 a 1 sul campo dell'Anagni, mentre l'Avellino ha battuto in casa per 3 a 1 la Vis Artena. In classifica, sempre dopo 13 turni di campionato, l'Ostiamare ha 20 punti in classifica rispetto ai 24 degli irpini guidati dal mister Archimede Graziani.