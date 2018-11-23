Home Sport Calcio Serie D 14^ giornata, calendario e orari partite Girone G

Calcio Serie D 14^ giornata, calendario e orari partite Girone G

di Redazione 23/11/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Domani, sabato 24 novembre, inizierà la 12^ giornata di campionato in Serie D, e la 14^ giornata nei gironi E-F-G che sono a venti squadre. Cinque, in accordo con quanto è stato reso noto dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono gli anticipi del sabato con calcio d'inizio alle ore 14,30: Lecco-Borgaro Nobis nel Girone A, Cannara-Trestina nel Girone E, Matelica-Forlì nel Girone F, Sammaurese-Santarcangelo nel Girone F, e Lupa Roma-Albalonga nel Girone G. Serie D 14^ giornata, Girone G: Avellino in trasferta contro l'Ostiamare Tutte le altre sfide di Serie D, per la 12^ e 14^ giornata, si disputeranno domenica 25/11 dalle ore 14,30 eccetto le seguenti per le quali è stata disposta una variazione di orario: Fidelis Andria-Gragnano alle ore 16 nel Girone H, Gravina-Bitonto alle ore 16,30 nel Girone H, Igea Virtus-Acireale alle ore 15 nel Girone I, Palmese-Messina alle ore 15 nel Girone I. Per quel che riguarda il Girone G, dove è inserito l'Avellino, il calendario dei match validi per la 14^ giornata è il seguente: Aprilia-Lanusei, Budoni-Anzio, Cassino-Latina, Castiadas-Flaminia, Lupa Roma - Albalonga, Monterosi-Latte Dolce, Ostiamare-Avellino, Torres-Ladispoli, Trastevere-Città di Anagni e Vis Artena-Sff Atletico. In questo weekend la Lega Nazionale Dilettanti, contro la violenza sulle donne, scenderà in campo dando il proprio contributo in occasione della Giornata dedicata dall'ONU a questo grave fenomeno.