Etichetta e sicurezza alimentare, attivo ad Avellino lo Sportello di primo orientamento

22/11/2018

In materia di etichettatura e di sicurezza alimentare, la Camera di Commercio di Avellino ha reso noto d'aver attivato lo Sportello di primo orientamento con accesso al servizio via posta elettronica inviando l'apposito modulo di richiesta. Il nuovo servizio per le imprese irpine è gratuito con le risposte che saranno fornite in ordine di ricezione sempre via e-mail e nei limiti delle risorse che sono state stanziate.

Sportello di primo orientamento, rispondono gli esperti del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio Torino

A rispondere ai quesiti formulati dalle imprese irpine saranno gli esperti del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino su tematiche che spaziano dalla sicurezza alimentare all'etichettatura, e passando per l'etichettatura ambientale e per la vendita in UE ed esportazione extra UE dei prodotti alimentari. Per porre le domande da inoltrare via e-mail, il modulo di richiesta è visionabile e scaricabile dal sito Internet della Camera di Commercio di Avellino dove è presente pure la brochure 'Sportello Etichettatura' per saperne di più.

Etichetta e sicurezza alimentare, perché è stato lanciato lo Sportello di primo orientamento per le imprese

Nell'attivare lo Sportello di primo orientamento, la Camera di Commercio di Avellino ricorda che sulla sicurezza e sull'etichettatura dei prodotti alimentari la legislazione è stata arricchita con nuove norme che sono state emanate non solo a livello nazionale, ma anche europeo.
