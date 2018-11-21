Inquinamento Avellino: emanata nuova ordinanza antismog, in vigore da oggi
di Redazione
21/11/2018
Nel coniugare la salute pubblica con le esigenze di mobilità dei cittadini, ad Avellino l'Amministrazione comunale ha emanato una nuova ordinanza antismog, la numero 531 del 20 novembre del 2018 che entra in vigore nell'immediato, ovverosia dalla mattinata del 21/11. Tra le novità dell'ordinanza c'è l'istituzione di due domeniche ecologiche il 25 novembre ed il 2 dicembre prossimo.
Auto Avellino, info limitazioni alla circolazione per i benzina e diesel più inquinantiNel dettaglio, per le vetture benzina Euro 0-1-2, per i diesel Euro 0-1-2-3, fino al 16 dicembre prossimo c'è la limitazione alla circolazione dal lunedì al venerdì in corrispondenza dei seguenti orari: dalle ore 8,30 alle 12,30, e poi dalle 15,30 alle 19,30. Per le motorizzazioni sopra indicate il blocco della circolazione è previsto pure il sabato e la domenica, ma solo di mattina. Per le motorizzazioni benzina Euro 3 e diesel Euro 4, invece, sempre fino al 16 dicembre prossimo c'è il divieto della circolazione a targhe alterne e sempre in corrispondenza degli orari sopra indicati.
Nuova ordinanza antismog numero 531/2018 sul sito Internet del Comune di AvellinoLa 'Nuova ordinanza. Limitazione circolazione veicoli. Contenimento inquinamento atmosferico', in formato file .pdf, è visionabile ed è scaricabile collegandosi al sito Internet del Comune di Avellino, ed accedendo in particolare alla pagina web relativa alle 'Ordinanze sindacali'.
