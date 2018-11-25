Home Sport Calcio Serie D 14a giornata Girone G, tutti i risultati finali e la classifica

di Redazione 25/11/2018

Si è chiuso oggi, nel Girone G, il quadro relativo alla 14a giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Questi, nel dettaglio, sono tutti i risultati finali: Lupa Roma-Albalonga 3-3 giocata ieri, Aprilia-Lanusei 2-2, Budoni-Anzio Lavinio 4-1, Cassino-Latina 3-2, Castiadas-Flaminia 2-0, Monterosi-Latte Dolce 2-3, Ostia Mare-Avellino 1-2, Torres-Ladispoli 1-2. Rinviati invece i match Trastevere-Anagni e Vis Artena-Sff Atletico. Classifica campionato di calcio di Serie D Girone G dopo 14 giornate Per effetto di questi risultati, l'attuale classifica di Serie D 2018-2019, nel Girone G, dopo 14 turni è la seguente: Trastevere capolista con 29 punti, Latte Dolce ed Avellino 27, Lanusei e Monterosi 26, Aprilia 22, SFF Atletico 21, Cassino ed Ostiamare 20, Vis Artena ed Albalonga 19, Latina 18, Ladispoli 17, Flaminia 16, Budoni 15, Castiadas 13, Torres 12, Anagni 10, Lupa Roma ed Anzio Lavinio 8 punti. Calendario Serie D 2018-2019 15-esima giornata Girone G: si gioca domenica prossima, 2 dicembre, alle ore 14,30 La 15-esima giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, al netto di anticipi e variazioni di orario da parte della Lega Nazionale Dilettanti, si disputerà nel Girone G dalle ore 14,30 di domenica prossima, 2 dicembre del 2018. Questi, nel dettaglio, sono tutti i match di Serie D 2018-2019 in calendario per il Girone G: SFF Atletico-Ostiamare, Albalonga-Torres, Anzio Lavinio-Lupa Roma, Avellino-Trastevere, Flaminia-Aprilia, Anagni-Budoni, Ladispoli-Latina, Lanusei-Vis Artena, Monterosi-Cassino e Latte Dolce-Castiadas.