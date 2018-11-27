Filiera vitivinicola irpina, nuova edizione guida delle cantine
di Redazione
27/11/2018
Realizzare la nuova edizione della guida delle cantine della provincia di Avellino. E' questo l'obiettivo della Camera di Commercio di Avellino che, entro e non oltre la data del 14 dicembre del 2018, acquisirà i dati delle imprese della filiera vitivinicola irpina che vorranno essere inseriti nella guida la cui realizzazione, tra l'altro, avverrà in vista dell'edizione 2019 del Vinitaly.
Come essere inseriti nella guida delle cantine in Provincia di AvellinoSul sito Internet della Camera di Commercio di Avellino è possibile prendere visione e scaricare tutti i moduli necessari, dal modulo adesione Guida e liberatoria all'allegato scheda aziendale e files da trasmettere. Affinché la guida sia un efficace mezzo di promozione territoriale, alla classica pubblicazione cartacea si aggiungerà pure quella digitale con incluse pure tante informazioni di tipo turistico ed enogastronomico. A metterlo in evidenza, attraverso il proprio sito Internet, è stata proprio la Camera di Commercio di Avellino nel sottolineare come la nuova edizione guida delle cantine rientri tra le iniziative che mirano a valorizzare per l'Irpinia i prodotti locali tipici e tradizionali.
Spazio, nella guida delle Cantine della Camera di Commercio di Avellino, anche ai frantoi ed ai produttori di olio di oliva extra vergineNella nuova guida delle cantine, inoltre, ci sarà un'apposita sezione legata ad un'altra eccellenza produttiva del territorio, quella relativa all'olio extra vergine. Di conseguenza, ci sarà una sezione dedicata ai frantoi ed ai produttori di olio extra vergine di oliva che, in Provincia di Avellino, sono presenti in maniera capillare.
Articolo Precedente
Followers Instagram: cosa c’è da sapere
Articolo Successivo
Calcio Serie D 14a giornata Girone G, tutti i risultati finali e la classifica