Home Dai Comuni Ospedale Moscati di Avellino gravissima emergenza sangue

Ospedale Moscati di Avellino gravissima emergenza sangue

di Redazione 10/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale (Simt) dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino segnala una “gravissima carenza di sangue”, correlata alle avverse condizioni meteorologiche di questi giorni che hanno fatto calare drasticamente il numero dei donatori e che non stanno consentendo alle autoemoteche dell’Avis di effettuare raccolte sul territorio. Per fronteggiare la difficoltà a garantire le necessarie sacche ematiche, ​l’ospedale invita la cittadinanza a recarsi presso la Città ospedaliera per la donazione. La sala donatori del Simt​, si ricorda, è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 8​.​30 alle 12.​ L’emergenza sangue sta interessando l’intera Campania e pertanto l’Azienda ​o​spedaliera “San Giuseppe Moscati”, che smista il sangue lavorato in tutti i presidi ospedalieri dell’Asl Avellino e in tutte le cliniche private irpine, non può approvvigionarsi di sacche ematiche presso gli altri centri trasfusionali regionali.​ L’azienda ricorda che la donazione di sangue ​”​non solo rappresenta un importante gesto di solidarietà, ma è anche un’occasione per un controllo gratuito del proprio stato di salute​”​. I risultati delle analisi eseguite in occasione del prelievo, inoltre, vengono inviati al domicilio del donatore.​