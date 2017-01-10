Home Cronaca Avella: Furto nella Chiesa di San Pietro

Avella: Furto nella Chiesa di San Pietro

di Redazione 10/01/2017

Avella: Nella notte tra Domenica e Lunedì, ad Avella dei ladri si sono addentrati nella chiesa di San Pietro, per mettere a segno un colpo furtivo. Diversi sono stati gli oggetti rubati, il cui valore è pari a circa 5000 euro (stima del Parroco della Chiesa in questione). Tra la refurtiva c'è anche la statua di San Pellegrino, a cui i cittadini avellani sono devoti, e in passato custodita presso l'abitazione privata di un fedele. Il Furto è stato messo appunto in modo un po' anomalo, forse i ladri erano inesperti. I cittadini di Avella, appresa la notizia, hanno mostrato la loro delusione e rabbia, mentre il comando dei Carabinieri locale, ha avviato le indagini immediatamente dopo l'avventura denuncia del Parroco Don Giuseppe Parisi. A. Pecchia