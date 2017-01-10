Avella: Furto nella Chiesa di San Pietro
di Redazione
10/01/2017
Avella: Nella notte tra Domenica e Lunedì, ad Avella dei ladri si sono addentrati nella chiesa di San Pietro, per mettere a segno un colpo furtivo. Diversi sono stati gli oggetti rubati, il cui valore è pari a circa 5000 euro (stima del Parroco della Chiesa in questione). Tra la refurtiva c'è anche la statua di San Pellegrino, a cui i cittadini avellani sono devoti, e in passato custodita presso l'abitazione privata di un fedele. Il Furto è stato messo appunto in modo un po' anomalo, forse i ladri erano inesperti. I cittadini di Avella, appresa la notizia, hanno mostrato la loro delusione e rabbia, mentre il comando dei Carabinieri locale, ha avviato le indagini immediatamente dopo l'avventura denuncia del Parroco Don Giuseppe Parisi. A. Pecchia
Articolo Precedente
Ospedale Moscati di Avellino gravissima emergenza sangue
Articolo Successivo
Droga e coltello in auto e senza assicurazione: trentenne nei guai