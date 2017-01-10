Home Cronaca Droga e coltello in auto e senza assicurazione: trentenne nei guai

di Redazione 10/01/2017

Lauro - I Carabinieri della Compagnia di Baiano, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di Avellino finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e della detenzione illegale di armi, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un trentenne di Taurano (AV) ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di strumenti atti ad offendere. In particolare, i militari della dipendente Stazione di Lauro, nel corso di specifica attività di controllo del territorio, fermavano un’autovettura che a seguito di verifica risultava sprovvista di copertura assicurativa e non sottoposta alla prevista revisione periodica. Da un più approfondito controllo, all’esito di perquisizione i carabinieri rinvenivano, ben occultato all’interno dell’auto, un coltello a serramanico della lunghezza di circa 27 centimetri nonché della sostanza stupefacente di tipo marijuana. Alla luce delle evidenze emerse, per il trentenne scattava la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino nonché la segnalazione all’Autorità Amministrativa ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90. L’autovettura, la droga ed il coltello sono stati sottoposti a sequestro.