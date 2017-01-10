Home Dai Comuni Guardia Lombardi piano neve efficiente

Guardia Lombardi piano neve efficiente

di Redazione 10/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

GUARDIA LOMBARDI – Regge bene il piano di emergenza neve predisposto in occasione della nevicata dei giorni scorsi. Nonostante la forte esposizione in relazione ai mille metri di altitudine e con una superficie di oltre cinquantacinque chilometri quadrati si e’ registrato un fattivo impegno dell’amministrazione comunale e del personale comunale che e’ riuscito a fronteggiare senza disagi l’ondata di neve caduta copiosa nel territorio guardiese. Insieme ai suoi collaboratori il primo cittadino Antonio Gentile, nei giorni scorsi ha voluto verificare di persona gli interventi dei mezzi spazzaneve comunali che hanno sbloccato le numerose arterie del centro cittadino delle varie contrade. “ Nonostante le bufere di neve e i tanti disagi provocati dal clima – spiega il sindaco Antonio Gentile – siamo riusciti a predisporre un piano neve che ha retto. Tanti cittadini ci hanno ringraziato per il tempestivo intervento che ha permesso a tutti di circolare. Ma noi abbiamo fatto solo al meglio il nostro dovere. Una particolare attenzione, e’ stata destinata anche alle fasce deboli e alle persone disagiate. – ha concluso il sindaco – Abbiamo contattato gli anziani che vivono da soli per chiedere se avevano bisogno di assistenza o beni di prima necessità o farmaci.” Insomma, nonostante tutto si e’ riusciti a gestire anche questa emergenza con impegno e determinazione.