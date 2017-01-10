Home Avellino Calcio Avellino Calcio: "Povero Lupo, sedotto e abbandonato". Trattative che saltano!

Avellino Calcio: "Povero Lupo, sedotto e abbandonato". Trattative che saltano!

di Redazione 10/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Calciomercato Avellino | Punto e da capo in casa Avellino: trattative congelate in attesa di sbloccarsi. La telenovella Gucher è ai titoli di coda, in un modo o in un altro. L'austriaco domani deve dare la tanto attesa risposta, dentro o fuori. Il volubile calciatore ha avuto tanto, troppo tempo per sciogliere le sue riserve nei confronti della società Irpina. Dal lungo periodo di riflessione però si evince che il giocatore preferirebbe una sistemazione nel campionato austriaco, forse il vero nome della sua indecisione è nostalgia di casa. Non ci resta che attendere ancora un pò, visto che la scelta adesso è solamente di Gucher. Nulla può più il Presidente del Frosinone Stirpe che le ha provate tutte pur di portare l'atleta in Campania. Per la dirigenza avellinese è un mercato difficile, se ci aggiungiamo anche una precaria posizione in classifica e il budget ridotto per nuove manovre di mercato. Dunque operazione dura per il Direttore Generale Massimiliano Taccone e il Direttore Sportivo Enzo De Vito, non è facile "friggere con l'acqua minerale"! Se ci aggiungiamo poi che Di Tacchio ha deciso di rimanere al Pisa e sfumato anche Pezzella del Palermo, tranquillamente possiamo affermare che le acque sono tutt'altro che calme! Dell'ormai certo Laverone non si vede nemmeno l'ombra, avrà trovato traffico..! Mentre risultano infondate le voci sull'interesse del trequartista Francesco Lodi (Udinese). Torna in auge il nome di Romizi, centrocampista del Bari e vecchio pupillo dell'U.S.Avellino. In attacco si allontana sempre di più Andrea Cocco. Il Procuratore Giuffredi stamattina in una intervista ha dichiarato che il suo assistito sta valutando altre e più importanti offerte. Proposte superiori anche dal punto di vista economico. L'alternativa dei biancoverdi porta il nome di De Luca, attaccante del Bari ma di proprietà dell'Atalanta. Ma tra il dire e il fare, c'è di mezzo il mare! Sul lato cessioni, molto più attivi. E' notizia di poche ore fa, la cessione in prestito per D'Attilio al Racing club Roma. Da ieri l'ex Mokulu è gialloblu. Soumarè e Diallo sarebbero ad un passo dalla Casertana, con la formula del prestito. Mercato triste fino ad ora: zero acquisti, solo cessioni. Il campionato è alle porte e la Piazza è preoccupata. Una piccola consolazione ci giunge in questi istanti: l'U.S.Avellino comunica l'ottenuto prestito per la Primavera Irpina per l'attaccante della Nocerina Pietro Ciotti, classe 99. Calciomercato: le altre di serie B E mentre i biancoverdi stanno a guardare, le altre di B si mettono all'opera! Cercano innesti e rafforzano le loro rose. La Ternana scatenata sta concludendo per Evacuo dal Parma o in alternativa per Monachello del Bari. Quasi fatta per Roberto Insigne (ex Avellino) da Napoli a Terni. In difesa la Ternana si sta portando a casa Blanchard del Carpi. Il Brescia ufficializza per Stefano Mauri, calciatore svincolato che nonostante l'età resta un lusso per la serie B, fino allo scorso anno capitano e punto di riferimento della Lazio. A Brescia Mauri ritrova l'ex compagno di centrocampo Brocchi, oggi allenatore delle Rondinelle. Il Trapani dopo l'ingaggio dal Pescara di Pigliacelli, ufficializza l'arrivo di Fausto Rossi, centrocampista svincolato ma che ha militato nelle giovanili della Juventus. A Salerno in queste ore si sta cedendo Caccavallo al Venezia. I Granata sono molto vicini al centrocampista Munari del Cagliari, che darebbe molta qualità al centrocampo della Salernitana. A Benevento i gran colpi sono Eramo della Sampdoria e il vicinissimo centrocampista Acosty del Latina. Floccari passa dal Bologna al Cesena. Corvia dal Latina si trasferisce a Ferrara alla Spal.