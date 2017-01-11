Caricamento...

Calciomercato Avellino, arrivata ufficialmente la risposta di Gucher

11/01/2017

Come riporta la redazione di TuttoFrosinone, Robert Gucher ha detto no definitivamente alla squadra irpina. Sfuma, dunque, definitivamente la trattativa per l'arrivo del centrocampista austriaco. Le avances della dirigenza irpina sono state fortissime fino alla fine, ma il calciatore, nonostante le pressioni del Frosinone stesso, non firmerà alcun contratto con i "lupi". Il giocatore non è apparso mai convinto della destinazione biancoverde e non ha mai cambiato la sua decisione, chiara e inequivocabile: restare a Frosinone anche da "epurato" oppure accettare una destinazione del campionato austriaco o una squadra al nord Italia (con il suo procuratore nelle scorse ore che ha avuto un contatto con il Vicenza, ma non è l'unica compagine interessata). Decisione definitiva secondo il portale ciociaro, con la trattativa Gucher - Avellino che sembra a questo punto definitavamente saltata (nel calciomercato, però mai dire mai). La trattativa per l'austriaco potrebbe non essere l'unica ad aver esito negativo. Il procuratore Mario Giuffredi, che cura gli interessi tra i tanti di Laverone, Cocco e Di Tacchio, tre calciatori finiti nel mirino dell'Avellino nelle scorse ore ha fatto chiarezza: "La trattativa per Laverone è alle fasi finali, si dovrebbe concludere a breve". Su Cocco invece "l'interesse della squadra irpina c'è ed è forte, ma al momento è un affare che non sembra potersi concludere (ci sono altre squadre sul calciatore, ndr)". Su Di Tacchio, altro calciatore seguito dalla compagine biancoverde, Giuffredi ha concluso: "Escludo ogni movimento: il calciatore resta a Pisa".
Redazione

