Novellino carica i lupi: "Chiudere la pratica salvezza domani sarebbe bellissimo"

di Redazione 12/05/2017

La gara che può valere la salvezza e un intero campionato. In più la grande attesa di tutti, perchè si tratta di un derby, tra Salernitana e Avellino, sentitissimo in tutto l'ambiente. Walter Novellino, tecnico dei biancoverdi ha parlato così nella conferenza stampa prima della sfida di domani dell'Arechi. "Stiamo scrivendo un bellissimo libro, adesso dobbiamo concluderlo. Come in un libro ci sono cose belle e meno belle da leggere. E' una partita importante, che va saputa giocare. Ho recuperato alcuni giocatori importanti. Al di là del derby ci serve un risultato importante per raggiungere questa benedetta montagna e mettere la bandiera in cima. Un periodo di appannamento e di mancanza di cazzimma può esserci, stiamo lavorando per raggiungere un obiettivo importante per l'Avellino, che è la salvezza. Domani servirà giocare mettendo tutto ciò che abbiamo in campo per portare a casa un risultato importante. Abbiamo la struttura per poterlo fare, sto recuperando Verde e lo stesso Bidaoui può garantire profondità, ampiezza. Li sto recuperando anche sotto l'aspetto dello spirito, dell'atteggiamento. Ho, come sempre la disponibilità di questi ragazzi, abbiamo avuto nelle ultime due gare un approccio che non mi piace, ho recuperato anche i giocatori sotto l'aspetto fisico, perchè non dimentichiamo che oltre alle partite brutte, ne abbiamo fatte diverse belle. I ragazzi hanno lavorato bene e domani dobbiamo fare una prestazione importante. Giocheremo la partita come sappiamo, poi vediamo cosa succederà. Jidayi ha qualche problema, lo porterò perchè mi serve. Stanno tutti abbastanza bene. Non cerco alibi. Lasik giocherà da terzino perchè ha lavorato su quella posizione e giocherà perchè lo sa fare. Come Perrotta d’altronde, che sta facendo comunque bene. Domani ci saranno 2000 persone al nostro seguito: domani è troppo importante. Chiudere la pratica domani sarebbe bellissimo. Servirà giocare come quando qualcuno sostiene un esame e deve superarlo, non ci sono tanti discorsi da fare, ci vorrà anche un pò di cu..!"