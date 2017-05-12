Salernitana-Avellino, i convocati: Novellino ritrova D'Angelo, Bollini senza un ex

Questi i convocati per la sfida contro la Salernitana. Oltre allo squalificato Laverone, non sono stati convocati dal tecnico di Montemarano gli infortunati Gavazzi, Gonzalez e Belloni. Novellino ritrova però D'Angelo, con Lasik adattato come terzino destro. Jidayi comunque convocato nonostante i problemi accusati negli ultimi giorni. Questa la lista completa dei convocati per la sfida contro i granata: Portieri: Radunovic, Lezzerini, Iuliano; Difensori: Migliorini, Jidayi, Djimsiti, Asmah, Solerio, Perrotta; Centrocampisti: Moretti, Lasik, Omeonga, Soumarè, Paghera, D'Angelo; Attaccanti: Camarà, Verde, Ardemagni, Bidaoui, Eusepi, Castaldo; Qualche problemino anche per Bollini, che deve rinunciare al difensore Luiz Felipe e ad uno dei tre ex dell'incontro, l'attaccante Joao Silva. Busellato non in perfette condizioni. Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Alberto Bollini ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Avellino: PORTIERI: Gomis, Terracciano; DIFENSORI: Bernardini, Bittante, Mantovani, Perico, Schiavi, Tuia, Vitale; CENTROCAMPISTI: Busellato, Della Rocca, Grillo, Minala, Ronaldo, Rosina, Zito; ATTACCANTI: Carrafiello, Coda, Donnarumma, Improta, Sprocati. Seconda convocazione per il baby Nevio Carrafiello. Il classe ’99 già in occasione della gara contro Lo Spezia si era accomodato in panchina con i “più grandi”. Carrafiello che vanta anche delle convocazioni in Nazionale Italiana Under 18 con mister Nicolato.