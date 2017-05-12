Home Politica Pisapia : “Non entro nel Pd, lavoro per costruire il centro sinistra”

di Redazione 12/05/2017

"Il caso dell' ex Ministro Boschi merita di essere risolto nel breve periodo, e' una vicenda che si sta trascinando da troppo tempo, occorre fare chiarezza in tempi brevi. La proposta di legge elettorale basata sui collegi è una quota di proporzionale aiuterebbe ad avere candidati credibili e alleanze omogenee tutto ha vantaggio della qualità del nuovo Parlamento. Si potrebbero trovare alleanze e candidati comuni, ovviamente io non entro nel partito democratico, ma lavoro per costruire un nuovo centrosinistra plurale e aperto ".- è quanto dichiarato da Giuliano Pisapia ex Sindaco di Milano a Rai Tre nel programma Carta Bianca diretto da Bianca Berlinguer, dove Pisapia torna a parlare di alleanze, di Renzi e di coalizioni per le amministrative e le politiche del 2018, cercando di costruire un ponte di dialogo tra le varie anime della sinistra in Italia. Da mesi infatti Pisapia cerca di ricucire i vari strappi che si sono stati nel mondo progressista e riformista del paese, ma almeno per ora tutti i tentativi sono stani vani e senza risultato. "Io credo che sarebbe davvero deleterio fare le alleanze dopo le elezioni , nella maggior parte delle elezioni amministrative del prossimo 11 Giugno c'è già una alleanza di centro sinistra, o centro destra , non riesco a capire perché lo stesso modello non venga esportato sul pieno nazionale, visto che potrebbe star bene anche allo stesso Silvio Berlusconi, certamente la futura legge elettorale sarà decisiva per stabilire alleanze e coalizioni e programmi politici" - dichiara Pisapia . Mentre sulle tante problematiche che riguardano la città di Roma, l'ex Sindaco di Milano è altrettanto chiaro. " La cosa fondamentale per un Sindaco è essere indipendente e poi quello di circondarsi di persone oneste ,preparate , competenti e capaci che abbiamo a cuore le sorti della propria città o comunità, questo è il consiglio che voglio dare alla Sindaca di Roma Virginia Raggi" - conclude Pisapia leader di Campo Progressista.