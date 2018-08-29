Home Irpinia news News Irpinia: auto piomba su gregge, strage di pecore

di Redazione 29/08/2018

Tante pecore sono rimaste uccise o gravemente ferite dopo che un'auto è piombata su un gregge incustodito che ha invaso la carreggiata. E' successo in Irpinia, ed i particolare sulla strada statale Appia a Cervinara in accordo con quanto è stato riportato da napoli.fanpage.it. Dall'impatto, nonostante la strage di ovini, non c'è stata per fortuna nessuna conseguenza per il conducente dell'automobile e per il passeggero, il figlio di 16 anni. Auto piomba su gregge, sul posto operatori 118, Carabinieri e personale veterinario Dopo l'incidente, che si è verificato attorno alle 4 del mattino, sono accorsi sul posto tempestivamente gli operatori sanitari del 118, rilevando per fortuna, come sopra detto, l'assenza di danni al conducente ed a suo figlio, ed anche i Carabinieri della compagnia di Avellino. A seguito della strage di ovini, inoltre, sul posto sono giunti pure gli addetti del Servizio Veterinario dell'Asl nel constatare il decesso di alcuni capi del gregge, e prestando soccorso alle pecore che, invece, a seguito dello schianto sono rimaste ferite. Indagine dei Carabinieri difficoltosa al fine di risalire al proprietario del gregge I Carabinieri, intanto, dopo gli opportuni rilievi hanno avviato tutti gli accertamenti finalizzati a identificare il proprietario del gregge che era incustodito. In merito, pur tuttavia, le operazioni non sono delle più semplici in quanto le pecore sono state trovate sprovviste dei dispositivi utili alla loro identificazione.