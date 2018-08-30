Come organizzare gli spazi di casa in presenza di un cane
di Redazione
30/08/2018
Ogni cane richiede amore e attenzioni, ma anche lo spazio in cui vive è importante al fine di avere una casa senza ostacoli. Quando si adotta un cucciolo di cane in casa c’è fermento e apprensione, chi si preoccupa dei suoi giochi, chi invece lo spupazza di coccole, chi lo accudisce passo dopo passo. Ma nessuno pensa davvero a come riorganizzare gli spazi di casa per farlo sentire comodo e al sicuro. Con qualche piccolo accorgimento invece tutto potrà andare nel verso giusto e il nostro cucciolo sarà pronto a sentirsi davvero a casa.
Spazi di casa: tutta questione di tagliaQuando decidiamo di prendere in casa un cucciolo, una delle prime cose di cui tener conto è la taglia. Sì magari i cuccioli sono tutti piccoli e graziosi, ma poi crescendo le dimensioni cambiano a seconda della taglia e potrebbe risultare scomodo il nostro stile di vita e la nostra casa per un affettuoso… cagnone. Il cane ha bisogno d'amore, ma quando è di grosse dimensioni necessita oltre che di amore anche di uno spazio ampio in cui muoversi senza impazzire, il che vuol dire che un appartamento ridotto non sarebbe l’ideale. Ad esempio se decidiamo di prendere uno tra i cuccioli di terranova Montevento, si deve poi tenere conto che un domani il cane sarà enorme, potrebbe avvertire l'esigenza di alzare a due zampe, il che vuol dire che assume una stazza maggiore e potrebbe combinare guai che tra l’altro lo metterebbero in pericolo. Metti poi che occorre anche abbastanza spazio per farlo dormire, affinché abbia tutti i comfort è necessario dunque avere sufficiente spazio in casa. Va a parte tutto messo in evidenza che a prescindere quale sia la taglia del cane, uno spazio della casa adatto alle sue misure deve essere dedicato solo esclusivamente al nostro amico a 4 zampe.
Casa e spazi per il cane: ecco come suddividerliIl cane va vissuto come fosse un altro componente della famiglia, e come tale deve familiarizzare con tutti i punti della casa, non va relegato ad una sola stanza perché rischierebbe la depressione. Questo ovviamente non vuol dire che può fare ciò che gli pare dal momento che va educato a rispettare gli spazi per capire quando è il momento di entrare o uscire da una dall’altra stanza. La camera da letto ad esempio, o anche il bagno sono luoghi che non dovrebbe frequentare ma comunque deve conoscerle come stanze, proprio per fargli comprendere che per lui sono off limits. I cani sono creature intelligenti dunque sanno capire le regole della casa e sanno rispettarle in modo reiterato nel tempo, distinguendo cosa si fa da cosa non si fa. Qualora però il cane sia un po' ribelle, allora per le stanze inaccessibili si possono montare dei cancelletti che dividano le parti di casa. Basterà avere pazienza, e nel corso del tempo il nostro amico a 4 zampe smetterà di essere dispettoso.
Casa e spazi al top, rivolgersi ad un architettoPer coloro che vogliono suddividere al top gli spazi di una casa ad hoc per il cane e per le sue esigenze, ci si può rivolgere ad un architetto che metta a punto una casa che sappia ospitate alla perfezione il nostro amico a quattro zampe. Tra le alternative possibili vi è la scala per cani di piccola taglia, ideale se la casa è suddivisa in due piani e si vuole consentire al cane di andare qui e lì per casa. La scala a sua volta dovrà essere munita di ringhiera atta ad evitare cadute inavvertite.
Articolo Precedente
Furti in Irpinia, banda di ladri foggiani bloccata dai Carabinieri
Articolo Successivo
News Irpinia: auto piomba su gregge, strage di pecore