Furti in Irpinia, banda di ladri foggiani bloccata dai Carabinieri

di Redazione 30/08/2018

Un gruppo di ladri, o presunti tali, è stato bloccato dai Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino. Trattasi, nello specifico, di una banda di ladri foggiani composta da tre persone aventi un'età compresa tra i 30 ed i 50 anni, che i militari hanno bloccato mentre si trovavano a bordo di un'autovettura che era stata presa a noleggio. Carabinieri trovano passamontagna e chiodi per bloccare le forze dell'ordine Nell'auto i Carabinieri, a seguito di una perquisizione, in accordo con quanto è stato riportato da IlMattino.it, hanno trovato una torcia, due paia di guanti, quattro passamontagna ed una scatola contenente chiodi artigianali a quattro punte da utilizzare, in caso di inseguimento, per bloccare le forze dell'ordine forando gli pneumatici delle volanti. I tre uomini, dopo essere stati condotti in caserma, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Benevento. Inoltre per uno dei presunti ladri, ed in particolare per il 30-enne, in quanto già sottoposto a sorveglianza speciale , è scattato inevitabile l'arresto per l'inosservanza dei relativi obblighi. Le ipotesi degli inquirenti sulla banda di ladri foggiani Secondo gli inquirenti la banda di ladri fermata dai Carabinieri potrebbe aver già messo a segno alcuni colpi presso esercizi pubblici ed in abitazioni. Inoltre, potrebbero a loro volta far parte di una banda di rapinatori più ampia, quella che, utilizzando l'esplosivo, è specializzata nei furti agli sportelli bancomat.