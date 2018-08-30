Furti in Irpinia, banda di ladri foggiani bloccata dai Carabinieri
di Redazione
30/08/2018
Un gruppo di ladri, o presunti tali, è stato bloccato dai Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino. Trattasi, nello specifico, di una banda di ladri foggiani composta da tre persone aventi un'età compresa tra i 30 ed i 50 anni, che i militari hanno bloccato mentre si trovavano a bordo di un'autovettura che era stata presa a noleggio.
Carabinieri trovano passamontagna e chiodi per bloccare le forze dell'ordineNell'auto i Carabinieri, a seguito di una perquisizione, in accordo con quanto è stato riportato da IlMattino.it, hanno trovato una torcia, due paia di guanti, quattro passamontagna ed una scatola contenente chiodi artigianali a quattro punte da utilizzare, in caso di inseguimento, per bloccare le forze dell'ordine forando gli pneumatici delle volanti. I tre uomini, dopo essere stati condotti in caserma, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Benevento. Inoltre per uno dei presunti ladri, ed in particolare per il 30-enne, in quanto già sottoposto a sorveglianza speciale , è scattato inevitabile l'arresto per l'inosservanza dei relativi obblighi.
Le ipotesi degli inquirenti sulla banda di ladri foggianiSecondo gli inquirenti la banda di ladri fermata dai Carabinieri potrebbe aver già messo a segno alcuni colpi presso esercizi pubblici ed in abitazioni. Inoltre, potrebbero a loro volta far parte di una banda di rapinatori più ampia, quella che, utilizzando l'esplosivo, è specializzata nei furti agli sportelli bancomat.
Articolo Precedente
Come depurarsi dalla abbuffata di ferragosto
Articolo Successivo
Come organizzare gli spazi di casa in presenza di un cane