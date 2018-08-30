Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Furti in Irpinia, banda di ladri foggiani bloccata dai Carabinieri

Redazione Avatar

di Redazione

30/08/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Furti in Irpinia, banda di ladri foggiani bloccata dai Carabinieri
Un gruppo di ladri, o presunti tali, è stato bloccato dai Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino. Trattasi, nello specifico, di una banda di ladri foggiani composta da tre persone aventi un'età compresa tra i 30 ed i 50 anni, che i militari hanno bloccato mentre si trovavano a bordo di un'autovettura che era stata presa a noleggio.

Carabinieri trovano passamontagna e chiodi per bloccare le forze dell'ordine

Nell'auto i Carabinieri, a seguito di una perquisizione, in accordo con quanto è stato riportato da IlMattino.it, hanno trovato una torcia, due paia di guanti, quattro passamontagna ed una scatola contenente chiodi artigianali a quattro punte da utilizzare, in caso di inseguimento, per bloccare le forze dell'ordine forando gli pneumatici delle volanti. I tre uomini, dopo essere stati condotti in caserma, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Benevento. Inoltre per uno dei presunti ladri, ed in particolare per il 30-enne, in quanto già sottoposto a sorveglianza speciale , è scattato inevitabile l'arresto per l'inosservanza dei relativi obblighi.

Le ipotesi degli inquirenti sulla banda di ladri foggiani

Secondo gli inquirenti la banda di ladri fermata dai Carabinieri potrebbe aver già messo a segno alcuni colpi presso esercizi pubblici ed in abitazioni. Inoltre, potrebbero a loro volta far parte di una banda di rapinatori più ampia, quella che, utilizzando l'esplosivo, è specializzata nei furti agli sportelli bancomat.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Come depurarsi dalla abbuffata di ferragosto

Articolo Successivo

Come organizzare gli spazi di casa in presenza di un cane

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Vinitaly 2019 Piazza Irpinia: manifestazione di interesse fino al 27 marzo

Vinitaly 2019 Piazza Irpinia: manifestazione di interesse fino al 27 marzo

23/03/2019

Export Day 18 marzo 2019, evento nazionale alla Camera di Commercio di Avellino

Export Day 18 marzo 2019, evento nazionale alla Camera di Commercio di Avellino

13/03/2019

Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2019, Seminario Camera Commercio Avellino

Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2019, Seminario Camera Commercio Avellino

09/03/2019