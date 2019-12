A cosa servono i panni in microfibra?

Quando si parla di pulizie è necessario equipaggiarsi correttamente con i giusti prodotti, così da rendere questo momento così noioso rapido ed efficiente.

I panni in microfibra, il miglior alleato per le pulizie di casa

Il momento delle pulizie non è mai piacevole e, anzi, se vi è la possibilità di farsi aiutare durante questa fase della giornata siamo sicuramente contenti, visto che in questa maniera si ridurrà quasi della metà il lavoro da farsi in casa. Ad ogni modo, per pulire in maniera impeccabile la propria abitazione piuttosto che un ufficio, è necessario acquistare tutti i prodotti e detergenti del caso così da poter pulire velocemente qualunque superficie, senza lasciare più alcuna macchia di sporco.

Dei comodi panni in microfibra potrebbero proprio fare al caso vostro: questo tipo di strumento, difatti, è indispensabile per un kit di pulizia che sia in grado di soddisfare davvero! Se non lo sapevate i panni in microfibra hanno il vantaggio di avere un elevato grado di assorbenza, grazie alle loro fessure distribuite sull’intero panno. Naturalmente, in commercio si possono trovare panni in microfibra più economici che non hanno lo stesso grado di assorbenza di altri che, invece, hanno un costo superiore.

Un altro aspetto divertente riguarda il colore: nei supermercati, infatti, è possibile acquistare confezioni di panni in microfibra di diverso colore così da rendere più allegre le pulizie. Il panno in microfibra, peraltro, si può utilizzare sia da asciutto sia da bagnato, in base a quello che si desidera effettuare: ad esempio, per la pulizia di superfici come le ceramiche lo potrete usare umico con un prodotto igienizzante, mentre sarà perfetto da asciutto per spolverare i mobili.

Quali superfici si possono pulire?

Come abbiamo detto in precedenza, il panno in microfibra è in grado di pulire diverse superfici come ad esempio l’acciaio inossidabile: pensate che è in grado di togliere le macchie di sporco in maniera facile e veloce. La prima cosa da fare in questo caso è di usare il panno umido per togliere eventuali sbavature e poi da asciutto potrete lucidare l’acciaio ottenendo una superficie super brillante.

Il panno in microfibra è anche ideale per pulire per porte sporche di un armadio: ad esempio, nella cucina dove la maggior parte delle volte le antine si sporcano con segni di dita ma anche con il vapore della pentola dell’acqua, si potrà passare il panno umido e pulire per bene. Anche il granito ed il marmo si possono far splendere con questo tipo di panno: infatti, si può detergere in maniera efficace la superficie.

Che cosa dire, poi, dei vetri delle finestre o degli specchi? Gli aloni e le macchie non saranno più un problema se saranno pulite con un panno asciutto o bagnato che vi consentirà di rimuovere anche i segni dell’acqua. Allo stesso modo, è suggerito il suo utilizzo per la doccia e le vasche, asciugando le pareti prima che il calcare possa lasciare degli spiacevoli segni! La microfibra, inoltre, è perfetta anche per afferrare la polvere e catturarla nelle sue maglie: in questa maniera, se avrete anche molta polvere potrete approfittarne ed usarlo da umido, così da non far volare in aria la polvere.

Come lavare un panno in microfibra

Una volta terminate le vostre pulizie, potrete riporre il vostro panno nel kit di pulizia, se non è molto sporco, oppure pulirlo per poi tornare nuovamente ad utilizzarlo in futuro. Ad ogni modo, per eliminare lo sporco presente sul panno vi basterà semplicemente sciacquare in maniera accurata con acqua: in questo modo, tutta la sporcizia andrà via in un batter d’occhio.

Mi raccomando, però, non utilizzate mai degli ammorbidenti o candeggina per la pulizia della microfibra poiché in questa maniera rischierete di danneggiare il prodotto. Se siete soliti utilizzare il panno in microfibra, il nostro suggerimento è di lavarlo almeno una volta a settimana così da poterlo avere sempre a portata di mano, pronto all’uso immediato per qualunque superficie da pulire, spolverare o lucidare.