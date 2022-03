Sei consigli per scegliere la libreria perfetta

Quando si parla dell’arredamento dell’ambiente living, sono diversi gli aspetti a cui è bene fare attenzione. Uno di questi riguarda la scelta della libreria. Quali sono i consigli per trovare quella perfetta per le proprie esigenze? Nelle prossime righe ne abbiamo raccolti alcuni, per la precisione sei. Cosa aspetti a scoprirli?

La miniera del web

Sì, lo sappiamo: un elemento d’arredo di grandi dimensioni come la libreria dovrebbe, prima dell’acquisto, essere visionato dal vivo. Dal momento che non sempre è possibile farlo nell’immediato, nessuno vieta di ricorrere a quella straordinaria miniera di opportunità che è il web. Sul sito Worldcasa.it e su altri e-commerce dedicati al mondo dell’arredamento e dell’home decor è possibile trovare numerose proposte interessanti. Data la qualità delle schede di prodotto, non bisogna assolutamente preoccuparsi del pensiero di sbagliare acquisto (anche perché si può usufruire di un eccellente servizio di customer care).

Il nodo della pulizia

Chi ama la lettura vive con grande entusiasmo il pensiero di poter installare in casa una libreria di grandi dimensioni. Attenzione, però: tutto questo ha un rovescio della medaglia! Quale di preciso? La necessità di curare la pulizia. Non tutti hanno modo di stare dietro a questo aspetto con assiduità. Altri, invece, proprio non ne hanno voglia. Come ovviare al problema senza sacrificare l’indiscusso impatto estetico della libreria? Le soluzioni sono diverse e prevedono il fatto di sceglierne una a parete inserendola in un armadio a muro. Lo spazio può quindi essere chiuso all’occorrenza così da preservarlo dalla polvere.

I giochi di colore

Soprattutto se si ha a che fare con un contesto living arredato con un mood moderno, non bisogna aver paura di “giocare” un po’ con i colori. Farlo implica, per esempio, non aver paura di mettere in primo piano una libreria dalla struttura di colore scuro in una stanza con le pareti chiare. Per evitare che l’impatto estetico sia eccessivo è bene concentrarsi sulla struttura, scegliendola il più essenziale possibile.

Libreria tutta in legno? Sì, grazie!

Di materiali da chiamare in causa quando si parla di come scegliere la libreria ce ne sono diversi. Il legno, però, è decisamente più versatile degli altri. Quando lo si chiama in causa, infatti, si parla di una scelta adatta sia a chi ha un ambiente living arredato in stile classico sia nei casi in cui, invece, si ha a che fare con un soggiorno con un mood scandinavo.

L’alternativa appena descritta si abbina alla perfezione alle pareti color tortora, soluzione perfetta per dare spazio a un effetto d’armonia senza eguali.

Il fascino della libreria multicolore

Quando ci si sofferma sui consigli per scegliere la libreria e, come si suol dire, non si sa dove sbattere la testa, un’idea da valutare è quella che vede in primo piano la convivenza tra più colori.

Nelle situazioni in cui, per esempio, si ha a che fare con un living caratterizzato dalla presenza di mattoni a vista, scegliere una libreria di legno con in primo piano il nero e il marrone – colore che in qualche modo “si perde” nella parete evitando di appesantire eccessivamente l’insieme visivo – può rivelarsi una soluzione creativa e diversa dal solito.

Viva la parete attrezzata

Chi ha un salotto arredato con un mood moderno, ha la possibilità di scegliere un’alleata speciale per quanto riguarda la scelta della libreria. Si tratta della parete attrezzata. Caratterizzata da moduli facili da montare e disponibili in diversi colori, materiali e finiture, è un elemento diventato popolarissimo negli ultimi anni – consente di conciliare al meglio estetica, ottimizzazione dello spazio e risparmio – e permette di mettere in primo piano quello straordinario mix tra eleganza ed essenzialità estetica che ha sempre il suo perché nell’ambito del living moderno.