Montoro, "Solofrana, il Fiume dei Fuochi", un convegno/confronto
di Redazione
17/11/2017
Il Comitato Cittadini Attivi Montoro ha organizzato il convegno/ confronto:
Solofrana, il Fiume dei FuochiDurante l'incontro saranno ospiti coloro che hanno lottato e stanno lottando per la "terra dei fuochi" e la loro testimonianza creerà un confronto con la realtà a noi più vicina, la Solofrana. Molti i punti in comune tra le due devastate realtà Campane che si contendono il primato Europeo delle morti per tumore: La lotta agli sversamenti illegali, la bonifica dei territori, la salute dei cittadini ed un grido d'aiuto a cui le Istituzioni sembrano sorde. Tra i relatori Padre Maurizio Patriciello noto come “il parroco della Terra dei fuochi”.
L'appuntamento è per sabato 18 novembre alle 17.30 a Piano di Montoro (AV), presso il Centro Sociale Sindacale "S. Carratù". Un evento importante per riflettere e capire anche le dinamiche che circondano i territori oggetto del malaffare e teatro di lutti che hanno colpito e colpiscono ormai ogni famiglia.
Non si tratta più solo di Ecologia ma di Sopravvivenza
Interverranno: Dario Della Rocca - Comitato Cittadini Attivi Montoro Mario Bianchino - Sindaco di Montoro Marzia Cacciopoli - Associazione noi genitori per tutti Alessandro Citarella - Comitato Sanità Campania Lorenzo Forte - Comitato salute e vita Enzo Tosti - Rete di cittadinanza e comunità terra dei fuochi Enzo Patriciello - Terra dei fuochi. Modera i lavori Amedeo Picariello.
