Il Comitato Cittadini Attivi Montoro ha organizzato il convegno/ confronto:

Solofrana, il Fiume dei Fuochi

Durante l'incontro saranno ospiti coloro che hanno lottato e stanno lottando per la "terra dei fuochi" e la loro testimonianza creerà un confronto con la realtà a noi più vicina, la Solofrana. Molti i punti in comune tra le due devastate realtà Campane che si contendono il primato Europeo delle morti per tumore: La lotta agli sversamenti illegali, la bonifica dei territori, la salute dei cittadini ed un grido d'aiuto a cui le Istituzioni sembrano sorde.

Tra i relatori Padre Maurizio Patriciello noto come “il parroco della Terra dei fuochi”.

L'appuntamento è per sabato 18 novembre alle 17.30 a Piano di Montoro (AV), presso il Centro Sociale Sindacale "S. Carratù". Un evento importante per riflettere e capire anche le dinamiche che circondano i territori oggetto del malaffare e teatro di lutti che hanno colpito e colpiscono ormai ogni famiglia.

Non si tratta più solo di Ecologia ma di Sopravvivenza