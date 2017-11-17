Montoro, al via la IV Mostra dei Presepi

L'evento, curato per la Città di Montoro dal Consigliere Comunale con delega alla Cultura Paola Guarino e dalla Event Planner Anna Maddaloni, è giunto alla sua IV Edizione e si svolgerà, dall'8 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018, presso il Convento di Santa Maria degli Angeli, nella Sala "Umberto Pastore", alla frazione Torchiati di Montoro.

La mostra comprende due sezioni così definite: I SEZIONE in cui la partecipazione è rivolta a tutti gli amatori dei Presepi; mentre la II SEZIONE è dedicata alle scuole e ai bambini. I presepi in concorso saranno valutati dal maestro di arte Presepiale ANTONIO CANTONE, artista di pregio della bottega CANTONE & COSTABILE, chiamato a realizzare il Presepe in Piazza San Pietro a Roma.

L'edizione di quest'anno sarà dedicata al Maestro Presepiale Montorese MASSIMO LOMBARDI, purtroppo scomparso improvvisamente lo scorso 5 ottobre.