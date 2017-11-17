Montoro, al via la IV Mostra dei Presepi
di Redazione
17/11/2017
L'evento, curato per la Città di Montoro dal Consigliere Comunale con delega alla Cultura Paola Guarino e dalla Event Planner Anna Maddaloni, è giunto alla sua IV Edizione e si svolgerà, dall'8 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018, presso il Convento di Santa Maria degli Angeli, nella Sala "Umberto Pastore", alla frazione Torchiati di Montoro.
La mostra comprende due sezioni così definite: I SEZIONE in cui la partecipazione è rivolta a tutti gli amatori dei Presepi; mentre la II SEZIONE è dedicata alle scuole e ai bambini. I presepi in concorso saranno valutati dal maestro di arte Presepiale ANTONIO CANTONE, artista di pregio della bottega CANTONE & COSTABILE, chiamato a realizzare il Presepe in Piazza San Pietro a Roma.
L'edizione di quest'anno sarà dedicata al Maestro Presepiale Montorese MASSIMO LOMBARDI, purtroppo scomparso improvvisamente lo scorso 5 ottobre.
La mostra dei Presepi vuole promuovere l'antica tradizione presepiale attraverso un contest annuale che, anno dopo anno, possa imprimersi nell'immaginario collettivo come appuntamento consolidato volto ad accrescere il senso di appartenenza della comunità e l'avvicinamento a una tra le più conosciute tradizioni artigianali; di valorizzare l’atmosfera natalizia, la tradizione, la creatività e l’artigianato locale . Con tale iniziativa s'intende promuovere il patrimonio artistico e artigianale della città e incrementare, nel tempo, il flusso turistico che l'evento può attirare.
La mostra si pone tra l'altro l'intento di far avvicinare i giovani alle tradizioni presepiali e di coinvolgere in modo attivo gli anziani e i pensionati che potranno mettere a disposizione la loro esperienza e le loro conoscenze. NORME DI PARTECIPAZIONE - INDICAZIONI GENERALI: TERMINE ISCRIZIONE: 30/11/2017 1. La partecipazione alla mostra-concorso è gratuita; 2. La mostra è aperta a tutta la cittadinanza e a tutti coloro che si dilettano nell’arte presepiale, -Associazioni iscritte e Oratori -Privati cittadini (anche di altri Comuni) -Esercenti commerciali, artigiani, gestori di pubblici esercizi. Suddivise in categoria: -ASSOCIAZIONI-PRIVATI-ESERCENTI -SCUOLE – BAMBINI FINO A 14 ANNI 3. Agli interessati è richiesta l'iscrizione attraverso la compilazione del modulo in tutte le sue parti che potrà essere ritirato presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico o scaricato dal sito internet del Comune http://www.montoro.gov.it e consegnato in busta chiusa all'Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 di giovedì 30 Novembre 2017 oppure mediante posta elettronica: [email protected]; 4. I presepi realizzati verranno esposti presso il Convento Santa Maria degli Angeli in via San. FrancescoTorchiati di Montoro – 83025 – (AV); 5. La dimensione massima del presepe dovrà essere di 80 cm per 130cm; 6. Il presepe potrà essere realizzato sia tridimensionalmente che in piano (pittura, ricamo, ecc..); 7. Le opere dovranno essere consegnate entro il 04 Dicembre 2017 dalle ore 9.00 fino alle ore 18.00 presso il Convento Santa Maria degli Angeli di Montoro previo appuntamento tramite contatto al nr.: 3661653939; 8. Unitamente alle opere dovranno essere consegnate prolunga e doppia presa che verranno restituite al momento del ritiro del presepe; 9. GIURIA: La giuria esprimerà una votazione per ogni presepe e redigerà una classifica per le due sezione in gara. Nella valutazione la giuria terrà conto di: • tipo dei materiali usati, con particolare attenzione ai materiali poveri e di recupero complessità della tecnica di realizzazione • utilizzo di più tecniche; • accuratezza dei particolari; • rispetto della tradizione; • fantasia e creatività; • numero dei partecipanti. Il giudizio della giuria è insindacabile; 10. Le opere resteranno esposte dal 08 Dicembre 2017 al 7 Gennaio 2018; 11. successivamente verranno stabiliti i giorni e orari di visita; 12. Ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione; 13. Le prime tre opere classificate per sezioni verranno fotografate e pubblicate sul sito internet del Comune e sugli organi di stampa che si renderanno disponibili; 14. La premiazione si terrà il giorno domenica 7 Gennaio 2018, alle ore 18.00, presso il Convento Santa Maria degli Angeli di Montoro, frazione Torchiati; 15. La partecipazione alla Mostra implica la presa visione del presente regolamento e la sua accettazione, nonché il consenso all’utilizzo dei dati anagrafici ai soli fini organizzativi nel rispetto del D. Lgs. 196/03. IL GIUDICE DI GARA PER LA IV° EDIZIONE DELLA MOSTRA DEI PRESEPI MAESTRO ANTONIO CANTONE DELLA BOTTEGA CANTONE & COSTABILE PRESENTE ANCHE QUEST’ANNO CON LA SUA OPERA A CITTA’ DEL VATICANO Il Consigliere Delegato PAOLA GUARINO Il Sindaco MARIO BIANCHINO Per info e contatti telefonare ai numeri: 366 1653 939 – 328 6982743
