A Montoro si inaugura la “panchina rossa” contro il femminicidio

di Redazione 24/11/2017

Ormai da anni il 25 novembre è la giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Onu nel 1999 per commemorare il brutale assassinio delle tre sorelle Mirabal nel 1960, che con forza contrastavano l’oppressione dell’allora dittatore dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Anche a Montoro questo avvenimento viene commemorato ogni anno, dato che il femminicidio è un fenomeno purtroppo molto frequente. Infatti ben 114 sono le donne vittime di omicidio volontario nei primi 10 mesi di quest’anno, in base a quanto emerge dall’ultimo rapporto dall’istituto EURES. Inaugurazione della panchina rossa contro il femminicidio Sabato 25 Novembre 2017 (10.00) Per il 25 novembre di quest’anno, in particolare, è prevista l’inaugurazione di una panchina rossa, che verrà posta a Torchiati in Piazza Giovanni Falcone, luogo dell’evento (nei pressi del Giudice di Pace) e avrà la seguente frase, creata da Antonia Faggiano: “Siedi e aspetta: l’amore arriverà. Chi ama non colpisce, se non al cuore” . La scelta si è svolta attraverso una gara creativa, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Montoro, ente promotrice della manifestazione di domani. Nella stessa sede, alle ore 10 di sabato 25 novembre 2017, presso la piazza Paolo Borsellino alla frazione Torchiati, saranno presenti numerosi interventi a supporto di questa inaugurazione, in primis il sindaco di Montoro Mario Bianchino, la vice sindaca della città Elena De Piano, l’assessore a sport, spettacolo e tempo libero Raffaele Guariniello e la consigliera di maggioranza Paola Guarino. In più, saranno presenti attivamente in primo luogo la presidentessa della Commissione Pari Opportunità del Comune di Montoro Maria Grazia De Giovanni, poi la presidentessa della Commissione Pari Opportunità del Comune di Solofra Alba Maffei e infine la presidentessa della cooperativa sociale “L’isola che c’è” Speranza Marangelo. Dunque appuntamento a domani mattina ore 10 a Torchiati per questa manifestazione che ricorda un fenomeno ancora tristemente diffuso attualmente. A cura di Francesco Stabile