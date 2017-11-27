Caricamento...

Montoro, la Emilio Vietri Volley Avanti tutta!

27/11/2017

Grande vittoria per la Emilio Vietri Montoro a Sorrento, la prima squadra della nostra Polisportiva si impone 3 set a 1 sulla Libertas Sorrento.
Le ragazze di mister Senatore conquistano altri 3 punti in trasferta dopo quelli di sabato 18 novembre a Sessa Aurunca e si portano al 3 posto della classifica del Girone B della Serie D Femminile Fipav Campania.
Grande soddisfazione per la Società Montorese che domenica 3 dicembre sarà impegnata in un altro scontro diretto con l'ASD Ischia Pallavolo alle ore 17,00 presso il Pala Montoro.
Avanti tutta... "Mollare? Mai, mai, mai..."
Comunicato stampa.
Il Giro d’Italia 2018 ritornerà a Contrada, Montoro e Forino dopo 9 anni

A Montoro si inaugura la “panchina rossa” contro il femminicidio

