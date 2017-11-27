Montoro, la Emilio Vietri Volley Avanti tutta!
di Redazione
27/11/2017
Grande vittoria per la Emilio Vietri Montoro a Sorrento, la prima squadra della nostra Polisportiva si impone 3 set a 1 sulla Libertas Sorrento.
Le ragazze di mister Senatore conquistano altri 3 punti in trasferta dopo quelli di sabato 18 novembre a Sessa Aurunca e si portano al 3 posto della classifica del Girone B della Serie D Femminile Fipav Campania.
Grande soddisfazione per la Società Montorese che domenica 3 dicembre sarà impegnata in un altro scontro diretto con l'ASD Ischia Pallavolo alle ore 17,00 presso il Pala Montoro.
Avanti tutta... "Mollare? Mai, mai, mai..."
