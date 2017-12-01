Home Sport Il Giro d’Italia 2018 ritornerà a Contrada, Montoro e Forino dopo 9 anni

di Redazione 01/12/2017

Ieri pomeriggio è stata presentata a Milano l’edizione numero 101 del Giro d’Italia. La corsa partirà, come già svelato precedentemente, venerdì 4 maggio con la crono a Gerusalemme, per proseguire in terra israeliana nelle successive due giornate. Per trasportare la carovana in Italia, è stata fissata una giornata di riposo per lunedì 7 maggio, per poi riprendere il giorno dopo. Dunque dal giorno 8 maggio si svolgeranno ulteriori tappe, fino a quando sabato 12 maggio la carovana rosa attraverserà la nostra provincia di Avellino, transitando, dopo ben 9 anni, lungo i comuni presenti sulla Strada Statale 88, vale a dire Montoro, Forino e Contrada. Nello specifico, il percorso di giornata inizierà dal comune calabro di Praia a Mare e terminerà nella suggestiva cornice del Santuario di Montevergine, nel Comune di Mercogliano. Questo tratto conclusivo rappresenterà la seconda di tre salite- le altre due sono sull’Etna e dopo sul Gran Sasso- bel banco di prova per i corridori, a detta del direttore della corsa Mauro Vegni. #Francesco Stabile.