Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Il Giro d’Italia 2018 ritornerà a Contrada, Montoro e Forino dopo 9 anni

Redazione Avatar

di Redazione

01/12/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Il Giro d’Italia 2018 ritornerà a Contrada, Montoro e Forino dopo 9 anni
Ieri pomeriggio è stata presentata a Milano l’edizione numero 101 del Giro d’Italia. La corsa partirà, come già svelato precedentemente, venerdì 4 maggio con la crono a Gerusalemme, per proseguire in terra israeliana nelle successive due giornate. Per trasportare la carovana in Italia, è stata fissata una giornata di riposo per lunedì 7 maggio, per poi riprendere il giorno dopo. Dunque dal giorno 8 maggio si svolgeranno ulteriori tappe, fino a quando sabato 12 maggio la carovana rosa attraverserà la nostra provincia di Avellino, transitando, dopo ben 9 anni, lungo i comuni presenti sulla Strada Statale 88, vale a dire Montoro, Forino e Contrada. Nello specifico, il percorso di giornata inizierà dal comune calabro di Praia a Mare e terminerà nella suggestiva cornice del Santuario di Montevergine, nel Comune di Mercogliano. Questo tratto conclusivo rappresenterà la seconda di tre salite- le altre due sono sull’Etna e dopo sul Gran Sasso- bel banco di prova per i corridori, a detta del direttore della corsa Mauro Vegni. #Francesco Stabile.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

A Montoro arriva il centro di raccolta comunale

Articolo Successivo

Montoro, la Emilio Vietri Volley Avanti tutta!

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come gestire emergenze sul posto di lavoro

Come gestire emergenze sul posto di lavoro

16/09/2025

Quando affidarsi a un’agenzia hostess per la gestione del tuo stand

Quando affidarsi a un’agenzia hostess per la gestione del tuo stand

11/09/2025

Corso di Formazione sulla Segnaletica Stradale

Corso di Formazione sulla Segnaletica Stradale

27/11/2023