A Montoro arriva il centro di raccolta comunale
di Redazione
01/12/2017
Venerdì 1°dicembre a Montoro inaugurerà il suo primo centro di raccolta comunale, allo scopo di smaltire e recuperare in maniera corretta molti materiali. L’apertura sarà alle 11.30 nell’area industriale Leone, dunque nelle vicinanze di diverse attività produttive, insediatesi di recente lungo la via che porta agli ingressi e alle uscite autostradali in direzione Avellino e Salerno.Il centro sarà accessibile ai contribuenti della Tari nel Comune di Montoro, inseriti negli appositi elenchi, previa verifica del loro inserimento nei registri, attraverso l’esibizione della propria tessera sanitaria o del proprio codice fiscale. Allo stesso tempo, l’accesso al luogo non può essere illimitato, data la natura dell’attività che si svolgerà all’interno. Dunque gli orari di apertura al pubblico saranno:
Lunedì, martedì, giovedì e sabato dalla 9 alle 13; Lunedì e venerdì dalle 15 alle 17.I cittadini che si recheranno nel centro potranno consegnare agli operatori addetti i seguenti materiali: imballaggi in carta e cartone, in plastica, in metalli, in vetro; abiti dismessi e prodotti tessili, rifiuti ingombranti; rifiuti verdi (potatura, sfalci, foglie, piante) apparecchiature elettriche obsolete ed elettroniche; legno, imballaggi inclusi, rifiuti in plastica. #Francesco Stabile.
Articolo Precedente
Montoro unita compie 4 anni: Domenica confronto pubblico alla frazione Borgo
Articolo Successivo
Il Giro d’Italia 2018 ritornerà a Contrada, Montoro e Forino dopo 9 anni