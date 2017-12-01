A Montoro arriva il centro di raccolta comunale

Lunedì, martedì, giovedì e sabato dalla 9 alle 13; Lunedì e venerdì dalle 15 alle 17.

Venerdì 1°dicembre a Montoro inaugurerà il suo primo centro di raccolta comunale, allo scopo di smaltire e recuperare in maniera corretta molti materiali. L'apertura sarà alle 11.30 nell'area industriale Leone, dunque nelle vicinanze di diverse attività produttive, insediatesi di recente lungo la via che porta agli ingressi e alle uscite autostradali in direzione Avellino e Salerno.Il centro sarà accessibile ai contribuenti della Tari nel Comune di Montoro, inseriti negli appositi elenchi, previa verifica del loro inserimento nei registri, attraverso l'esibizione della propria tessera sanitaria o del proprio codice fiscale. Allo stesso tempo, l'accesso al luogo non può essere illimitato, data la natura dell'attività che si svolgerà all'interno. Dunque gli orari di apertura al pubblico saranno:

Lunedì, martedì, giovedì e sabato dalla 9 alle 13; Lunedì e venerdì dalle 15 alle 17.

I cittadini che si recheranno nel centro potranno consegnare agli operatori addetti i seguenti materiali:(potatura, sfalci, foglie, piante).