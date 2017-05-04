Montoro, riapertura Palazzo Macchiarelli: Programma eventi 5-6 e 7 Maggio 2017
04/05/2017
Si apre domani la tre giorni per la riapertura al pubblico dello storico Palazzo Macchiarelli, Strada Provinciale 5,13 frazione Misciano di Montoro (Av). L'edificio, restituito al suo antico splendore, torna definitivamente nella piena disponibilità della comunità grazie al progetto “ITINERA – Itinerari di Innovazione Sociale”.
Il taglio del nastro venerdì 5 maggio alle ore 16.30 con la partecipazione dell'assessore regionale alle Politiche Sociali Lucia Fortini, della deputazione regionale irpina, dell'Amministrazione comunale di Montoro, di sindacati, associazioni di categoria e del territorio.
Il progetto "ITINERA-Itinerari di Innovazione Sociale", finanziato da Fondazione con il Sud, nell’ambito del bando artistico-culturale, è gestito da una partnership composta dalla cooperativa sociale “L’Isola che c’è” (capofila), dalla associazione “Fonderie culturali”, dalla condotta “Slow Food” di Avellino, da Make a Cube s.r.l., dall’associazione “Castanicoltori Campani”.
In dettaglio il programma:
- Venerdì 5 maggio 2017 ore 16.30 Conferenza/Inaugurazione Progetto “Itinera - Itinerari per l’innovazione sociale”.
- Sabato 6 maggio 2017 - ore 10.00 WorkLab a cura di Make a Cube srl; - ore 17.00 La prima opera collaborativa creata per il Palazzo - Laboratorio di riciclo creativo con l’artista Luigi Masecchia - fondatore del progetto artistico “Tappo'st” - a cura dell’Associazione Fonderie Culturali; - ore 20.30 “Serata a Palazzo”. Le sale del palazzo si animano e vivono. Inaugurazione con Red Carpet e Degustazione di prodotti tipici locali a cura di Slow Food di Avellino. A seguire: danze d’epoca a cura dell’Associazione Il Contrappasso; canto a tenore con Fabio Perillo; concerto al piano di Marco Volino.
- Domenica 7 maggio 2017 - ore 10.00 Laboratori per bambini a cura dell’Associazione L’Isola che non c’è ONLUS; - ore 17.00 Visita Guidata al Palazzo in occasione dell’evento “Invasioni Digitali” a cura dell’Associazione Fonderie Culturali - Ore 19.00 “Fiore Ammazzato”. Performance Teatrale Compagnia Grimaldello. In scena: Alessandro Gioia, Andrea Torre, Alfonso Tramontano Guerritore. Testi Alfonso Tramontano Guerritore. Regia Antonio Grimaldi.
