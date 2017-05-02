Opening Palazzo Macchiarelli: il 5 Maggio 2017 la riapertura a Montoro (Av)

Il prossimo fine settimana sarà inaugurato e riaperto al pubblico lo storicoStrada Provinciale 5,13 frazione Misciano di Montoro (Av).L'edificio, restituito al suo antico splendore, torna definitivamente nella piena disponibilità della comunità grazie al progetto

Il taglio del nastro venerdì 5 maggio alle ore 16.30 con la partecipazione dell'assessore regionale alle Politiche Sociali Lucia Fortini, del presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio, del presidente della commissione regionale Agricoltura Maurizio Petracca, dei consiglieri regionali Alaya e Iannace, dell'Amministrazione comunale di Montoro, di sindacati, associazioni di categoria e del territorio.

Il progetto "ITINERA-Itinerari di Innovazione Sociale", finanziato da Fondazione con il Sud, nell’ambito del bando artistico-culturale, è gestito da una partnership composta dalla cooperativa sociale “L’Isola che c’è” (capofila), dalla associazione “Fonderie culturali”, dalla condotta “Slow Food” di Avellino, da Make a Cube s.r.l., dall’associazione “Castanicoltori Campani”.

L’obiettivo è quello di promuove la coesione e lo sviluppo socio-economico del territorio, attraverso un’articolata offerta di interventi sociali, culturali, educativi. Il Palazzo Macchiarelli si candida così a diventare un importante centro di attrazione e proposta, in grado di valorizzare le risorse territoriali, di offrire rinnovate opportunità di socializzazione, di collegarsi ai principali sistemi di offerta culturale del panorama regionale e nazionale. Il progetto prevede una pluralità di azioni articolate in 4 macro-aree: 1) Incubatore e acceleratore di impresa; 2)valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali; 3) cantieri sociali e 4) azioni i sviluppo culturale.

Macchiarelli WORKLAB, a cura di Make a Cube srl,ha l’obiettivo di far riconoscere lo spazio come punto di riferimento nel territorio per l’innovazione e l’imprenditoria.

Macchiarelli WORKLAB è un percorso a tappe che prevede una prima fase di selezione delle idee e delle persone, una successiva di formazione e accompagnamento imprenditoriale realizzata attraverso tre workshop e una fase finale di follow up. L'appuntamento è il 6 maggio alle ore 10 ed è rivolto a giovani studenti, singole persone/piccoli imprenditori.

Nei giorni 5-6-7 maggio 2017, all’interno del Palazzo Macchiarelli è previsto un fitto calendario di iniziative, con workshop, laboratori, attività di animazione per bambini, performance teatrali e una serata di festa a palazzo con esibizioni di musicisti e artisti.

Per ulteriori informazioni è possibile accedere ai seguenti link; palazzomacchiarelli.org