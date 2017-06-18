Montoro, Revoca sospensione acqua potabile del 18 giugno
18/06/2017
Montoro 18 giugno 2017 Revoca sospensione acqua potabile. A seguito comunicazione Alto Calore servizi Spa, si avvisa che la prevista sospensione dell'acqua potabile, dalle ore 21.00 di questa sera e sino all.e ore 6.00 di domani lunedì 19 gougno 2017, é stata revocata. Pertanto la fornitura di acqua sarà regolarmente garantita. L'Amministrazione Comunale - Servizio Protezione Civile. Città di Montoro.
