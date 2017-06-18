Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Montoro, Revoca sospensione acqua potabile del 18 giugno

Redazione Avatar

di Redazione

18/06/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Montoro, Revoca sospensione acqua potabile del 18 giugno
Montoro 18 giugno 2017 Revoca sospensione acqua potabile. A seguito comunicazione Alto Calore servizi Spa, si avvisa che la prevista sospensione dell'acqua potabile, dalle ore 21.00 di questa sera e sino all.e ore 6.00 di domani lunedì 19 gougno 2017, é stata revocata. Pertanto la fornitura di acqua sarà regolarmente garantita. L'Amministrazione Comunale - Servizio Protezione Civile. Città di Montoro.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Avellino, da Roma confermano: "In arrivo in Irpinia due calciatori"

Articolo Successivo

"Un giorno di festa per la comunità. Banzano ha la sua scuola materna"

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Vinitaly 2019 Piazza Irpinia: manifestazione di interesse fino al 27 marzo

Vinitaly 2019 Piazza Irpinia: manifestazione di interesse fino al 27 marzo

23/03/2019

Export Day 18 marzo 2019, evento nazionale alla Camera di Commercio di Avellino

Export Day 18 marzo 2019, evento nazionale alla Camera di Commercio di Avellino

13/03/2019

Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2019, Seminario Camera Commercio Avellino

Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2019, Seminario Camera Commercio Avellino

09/03/2019