Avellino, da Roma confermano: "In arrivo in Irpinia due calciatori"

di Redazione 18/06/2017

Dopo l'affare Daniele Verde, continua l'asse tra Roma e Avellino. Dalla capitale fanno sapere che i giallorossi hanno raggiunto un doppio accordo con i biancoverdi. Entro metà della prossima settimana (in realtà già domani potrebbero esserci importanti novità) dovrebbero esserci le firme per l'approdo in Irpinia del terzino sinistro Nicola Falasco, classe 1993, esterno duttile in grado di giocare sia da terzino che da quinto di centrocampo. Il mancino è reduce da una parentesi al Cesena, dove ha raccolto 13 presenze. Trattativa in dirittura d'arrivo e in questo caso si tratterebbe di un bel colpo, quello relativo a Riccardo Marchizza, classe '98, capitano della formazione Primavera della Roma, che recentemente ha conquistato la medaglia di bronzo con l'Italia Under 20 ai mondiali in Corea del Sud. I biancoverdi avrebbero vinto la concorrenza di Sampdoria, Sassuolo e Chievo Verona, garantendo al difensore centrale, il posto da titolare. La Roma dopo la trattativa conclusa con Daniele Verde, è ben contenta di privilegiare la meta irpina, sempre gradità dalle società per la valorizzazione dei giovani emergenti. L'accordo con il procuratore del ragazzo, l'ex lupo Michelangelo Minieri, c'è già. L'agente, cura, anche gli interessi di Luca Lezzerini, portiere classe '95, che negli ultimi sei mesi è stato il secondo di Boris Radunovic, con l'Avellino. Potrebbe arrivare a titolo definitivo alla corte di Novellino, che però gradirebbe avere come numero 1 dei biancoverdi il portiere del Pisa, Samir Ujkani. Capitolo cessioni: Solerio e Soumarè dovrebbero essere ceduti alla Sambenedettese, è cosa praticamente fatta la cessione di Benjamin Mokulu alla Virtus Entella, con la formula del prestito con diritto di riscatto. A centrocampo è definito il passaggio in Irpinia di Francesco Di Tacchio: l'accordo è raggiunto da tempo, con il mediano che firmerebbe un biennale. Prima però va ceduto Fabrizio Paghera, con la Pro Vercelli in pressing per il centrocampista ex Lanciano.