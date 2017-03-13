Montoro, Progetto "Opis": importante bando per le famiglie bisognose
di Redazione
13/03/2017
Il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A/5 che ha sede ad Atripalda e cui fa parte anche il Comune di Montoro, ha ottenuto dal Ministero dell'Interno il finanziamento di un progetto assistenziale, denomitato "OPIS", dell'importo di 100.001,88 euro, per l'erogazione di voucher alimentari, nel corso del corrente anno, pari ad Euro 252,53 per ciascun richiedente. I beneficiari dell’agevolazione saranno in totale 396, mentre l’importo del voucher destinato esclusivamente all’acquisto di generi alimentari sarà da spendere presso gli esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco verrà comunicato in concomitanza con la stampa dei voucher. Altra significativa misura, che permetterà di dare un sollievo economico a quelle famiglie irpine che si trovano in situazioni di difficoltà e che, come quelle di tutta Italia, si trovano a rientrare in una situazione accertata di povertà. Le finalità del sistema di welfare del Consorzio, infatti, sono volte ad assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi tali da promuovere la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, i diritti di cittadinanza, la riduzione delle condizioni di disabilità e del disagio. La domanda di accesso dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Consorzio dei servizi sociali, in via Belli, 4 ad Atripalda, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 15 marzo 2017. Le istanze pervenute saranno poi oggetto di valutazione da parte di una commissione che stilerà la graduatoria degli aventi diritto, secondo un criterio ben chiaro. Possono partecipare anche nuclei familiari composti da una sola persona. Tutte le informazioni con l’Avviso pubblico e la domanda di partecipazioni sono reperibili sul sito del Consorzio A5 www.servizisocialia6.it, alla sezione Albo Pretorio. Possono presentare la domanda i cittadini residenti nei 28 comuni dell’ambito:
Aiello Del Sabato, Atripalda, Candida, Castelvetere Sul Calore, Cesinali, Chiusano Di San Domenico, Lapio, Manocalzati, Montefalcione, Montefusco, Montemarano, Montemiletto, Montoro, Parolise, Pietradefusi, Salza Irpina, San Mango Sul Calore, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Santo Stefano del Sole, Serino, Solofra, Sorbo Serpico, Torre le Nocelle, Venticano, Volturara Irpina. Tutta la documentazione necessaria è scaricabile cliccando su questo link
