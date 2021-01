Cos’è l’affiliate marketing e come fa guadagnare?

Se cerchi metodi per guadagnare online alternativi a quelli che già conosci, potresti dare uno sguardo al mondo dell’affiliate marketing. Oggi vedremo quali sono i concetti essenziali da conoscere prima di cominciare e lo faremo con una premessa doverosa. Il web è sì una grande opportunità di guadagno ma questo non significa che permetta a tutti di diventare milionari in pochi click.

Al contrario richiede tempo, formazione e dedizione e, per questo, occorrerà studiare molto e applicarsi il doppio. Non tutti riescono davvero a guadagnare con l’affiliate marketing anche perché questo richiede un corposo investimento iniziale fatto di strumenti, risorse, studio e tempo. Ecco quindi tutto quello che devi sapere per vendere con le affiliazioni grazie ai suggerimenti di una rinomata agenzia di comunicazione di Roma.

La definizione di affiliate marketing da manuale

Il sistema delle vendite per affiliazione è un insieme di attività performance-driven finalizzate alla costruzione o all’ampliamento di nuovi mercati. In pratica è una branca del marketing che mette a punto strategie di prodotti altamente misurate e targetizzate per l’ottenimento dei profitti tramite commissioni di vendita.

L’idea di devolvere una commissione per ogni vendita generata da terzi non è così recente come potrebbe sembrare perché questa circola dall’inizio degli anni novanta e ha visto la gloria grazie ad Amazon, la realtà che più tra tutte impiega risorse economiche e umane nel campo dell’affiliazione.

Dalla teoria alla pratica

Nell’affiliate marketing c’è un merchant ed un affiliato. Il loro rapporto è determinato dalla commissione che viene generata ad ogni vendita dove l’affiliato vende e il merchant paga. L’affiliato, quindi, vende prodotti o servizi del merchant. Questo rapporto viene definito da un contratto, ovvero programma di affiliazione, che stabilisce le condizioni tra merchant ed affiliato.

La piattaforma di affiliazione più conosciuta è quella di Amazon ma nel web e nel mondo esistono una miriade di opportunità differenti. Per iniziare con le affiliazioni online, quindi, serve un sito web verticale che propone una precisa tipologia di prodotti o servizi ad un pubblico ben definito. Il pubblico è quello che è potenzialmente interessato all’acquisto e che sarebbe disposto a farlo tramite i consigli dell’affiliato.

Come funziona il programma di affiliazione?

Ogni volta che l’affiliato genera una vendita, il merchant invia una commissione stabilita a monte, ovvero all’inizio della collaborazione. Questo significa che se hai un sito web che parla di aspirapolveri, non dovrai configurarlo come uno shop ma come una fonte di informazioni da cui aiutare le persone a scegliere il miglior modello. Da qui le persone cliccheranno sui prodotti che hai selezionato e suggerito e, quindi, una volta arrivati sull’e-commerce del rivenditore, i clienti potranno finalizzare l’acquisto o lasciar stare.

Il programma di affiliazione, quindi, è un sofisticato sistema che mixa marketing, informazione e intrattenimento e che solidifica la fiducia degli utenti creando occasioni di acquisto. Non è facile ma neanche impossibile guadagnare in questo modo perché ci vuole una struttura solida, capace di investire le giuste risorse in SEO, usabilità del sito web, promozione dei contenuti e crescita di autorevolezza in rete. Per iniziare, tuttavia, suggeriamo di procedere a piccoli step e definendo con cura ogni dettaglio del processo di acquisto: dalla ricerca di informazioni alla finalizzazione del pagamento.