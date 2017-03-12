Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Gesualdo, 40enne accoltellato dopo una lite: ricoverato in prognosi riservata

Redazione Avatar

di Redazione

12/03/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Gesualdo, 40enne accoltellato dopo una lite: ricoverato in prognosi riservata
Ancora un episodio di violenza in Irpinia. I fatti, accaduti a Gesualdo, risalgono ad ieri: un 50enne del luogo nel decorso pomeriggio aveva un’accesa discussione con un conoscente, di qualche anno più giovane. La cosa sembrava essere finita lì, ma la vicenda aveva l’epilogo nella serata. Infatti, verso le successive ore 20.00, i due si incontravano nuovamente nei pressi dell’abitazione della vittima che, all’esito della colluttazione, riportava una ferita da arma da taglio al tronco. Trasportato presso l’ospedale di Ariano Irpino, veniva sottoposto ad urgente intervento chirurgico, con ricovero in prognosi riservata. A seguito di tempestiva attività d’indagine, i Carabinieri della locale Stazione sono riusciti ad identificare il 50enne che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo. Sono in corso indagini finalizzate anche a stabilire l’effettivo movente.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Montoro, Progetto "Opis": importante bando per le famiglie bisognose

Articolo Successivo

Spezia-Avellino 2-1. "Lupo, sei stanco, altro che arrabbiato"!

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

12/09/2018

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

08/09/2018

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

07/09/2018