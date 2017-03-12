Home Cronaca Gesualdo, 40enne accoltellato dopo una lite: ricoverato in prognosi riservata

Gesualdo, 40enne accoltellato dopo una lite: ricoverato in prognosi riservata

di Redazione 12/03/2017

Ancora un episodio di violenza in Irpinia. I fatti, accaduti a Gesualdo, risalgono ad ieri: un 50enne del luogo nel decorso pomeriggio aveva un’accesa discussione con un conoscente, di qualche anno più giovane. La cosa sembrava essere finita lì, ma la vicenda aveva l’epilogo nella serata. Infatti, verso le successive ore 20.00, i due si incontravano nuovamente nei pressi dell’abitazione della vittima che, all’esito della colluttazione, riportava una ferita da arma da taglio al tronco. Trasportato presso l’ospedale di Ariano Irpino, veniva sottoposto ad urgente intervento chirurgico, con ricovero in prognosi riservata. A seguito di tempestiva attività d’indagine, i Carabinieri della locale Stazione sono riusciti ad identificare il 50enne che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo. Sono in corso indagini finalizzate anche a stabilire l’effettivo movente.