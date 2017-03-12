Gesualdo, 40enne accoltellato dopo una lite: ricoverato in prognosi riservata
di Redazione
12/03/2017
Ancora un episodio di violenza in Irpinia. I fatti, accaduti a Gesualdo, risalgono ad ieri: un 50enne del luogo nel decorso pomeriggio aveva un’accesa discussione con un conoscente, di qualche anno più giovane. La cosa sembrava essere finita lì, ma la vicenda aveva l’epilogo nella serata. Infatti, verso le successive ore 20.00, i due si incontravano nuovamente nei pressi dell’abitazione della vittima che, all’esito della colluttazione, riportava una ferita da arma da taglio al tronco. Trasportato presso l’ospedale di Ariano Irpino, veniva sottoposto ad urgente intervento chirurgico, con ricovero in prognosi riservata. A seguito di tempestiva attività d’indagine, i Carabinieri della locale Stazione sono riusciti ad identificare il 50enne che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo. Sono in corso indagini finalizzate anche a stabilire l’effettivo movente.
Articolo Precedente
Montoro, Progetto "Opis": importante bando per le famiglie bisognose
Articolo Successivo
Spezia-Avellino 2-1. "Lupo, sei stanco, altro che arrabbiato"!