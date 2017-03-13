Avellino-Novara, domani al via la prevendita: prezzi popolari
13/03/2017
Si comunica che da domani pomeriggio, martedì 14 marzo, saranno in vendita i tagliandi per assistere alla partita Avellino-Novara, in programma sabato prossimo, 18 marzo, alle ore 15, al "Partenio-Lombardi". Questi i prezzi dei biglietti fino a venerdì 17 marzo: Tribuna Montevergine Centrale: non in vendita (riservata solo agli abbonati) Tribuna Montevergine Laterale: 13 euro (5 euro per i bambini nati dal 2006 al 2011) Tribuna Terminio: 9 euro Curva Sud: 5 euro Questi i prezzi dei biglietti nel giorno della partita, sabato 18 marzo: Tribuna Montevergine Centrale: non in vendita (riservata solo agli abbonati) Tribuna Montevergine Laterale: 15 euro, (7 euro per i bambini nati dal 2006 al 2011) Tribuna Terminio: 11 euro Curva Sud: 7 euro Non sono previste ulteriori riduzioni. E’ possibile acquistare i tagliandi presso la biglietteria nei seguenti giorni e orari: Martedì 14 marzo dalle 15 alle 19 Mercoledì 15 marzo dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19 Giovedì 16 marzo dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19 Venerdì 17 marzo dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19 Sabato 18 marzo dalle 10:30 a inizio gara In tribuna Montevergine laterale è obbligatorio l’acquisto del biglietto per i bambini nati dall’anno 2006 all’anno 2011 compreso al costo di 5 euro. Per i residenti nella regione Piemonte sono obbligatorie Tessera del Tifoso o Supporter Card. E’ obbligatoria la presentazione di un valido documento di identità, in mancanza non si procederà all’emissione del titolo di accesso richiesto. Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita e con largo anticipo per evitare code e disagi nei minuti immediatamente precedenti la partita ed evitare il rischio di entrare nello stadio a gara iniziata. A causa delle procedure informatiche obbligatorie per il rilascio dei titoli di accesso non è’ possibile soddisfare in tempi rapidi una richiesta numerosa di biglietti. E’ possibile acquistare i biglietti della gara Avellino-Novara, con l'aggiunta del diritto di prevendita (€ 1,50 a biglietto), anche presso tutti i punti vendita del circuito nazionale GO2 (questo il link per visualizzare tutti punti vendita del circuito GO2: http://www.go2.it/rivenditori_pdf.php). Ad Avellino, provincia di Avellino e zone limitrofe: · Store Ufficiale U.S.Avellino via Cannaviello, Avellino tel. 082526569 · Caffetteria Millenovecentododici, via Appia, 111 Atripalda (Av) · Domus Bet, via Michele Santangelo, 58/60, Mercogliano (Av) tel. 0825788295 · Il Glicine Caffè , viale degli Astronauti, 22 - Montemiletto (Av) tel. 08251800776 · Incontro Service ctr. Anselice, Ariano Irpino (Av) tel. 0825892131 · Bar Tabacchi PIT STOP - distributore AGIP - Via Nazionale delle Puglie, 25 – Avella (Av) tel.0818251154 · Agenzia Fiordellisi – via Cavour, 19 – Baiano (Av) tel.0818244393 · DS Service via Sant’Angelo, 124, Mirabella Eclano (Av) tel 0825447522 · Alpa photo via Petrile, snc, Sant'Angelo dei Lombardi (Av) tel 0827223780 · New Poldo’s, corso Garibaldi, 16 – Calitri (Av) tel 3298889697 · Vincitù c.da Greci, 54 - Montoro (Av) – tel 08251728784 · Tabaccheria Romano Raffaele, via Roma 1 – Solofra (Av). Tel. 3474989356 · Bar Tabacchi Trivelli Domenico - Via XXIII Luglio, 132 – Bisaccia (Av) tel.082789314 · Master Music via Giovanni Amendola, 57/C Montesarchio (Bn) tel.0824847255 · Tabaccheria Citro, via delle Puglie, 71 Mercato San Severino (Sa)
