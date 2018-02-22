Caricamento...

Montoro, prima gli bucano la ruota dell'auto e poi lo derubano

Redazione Avatar

di Redazione

22/02/2018

Due giovani di Napoli sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Baiano perché ritenuti responsabili dei reati di danneggiamento e furto aggravato in concorso. L’attività prende spunto dalla denuncia presentata dal cliente di un noto supermercato di Montoro che nell’andare a riprendere l’auto lasciata nel parcheggio dell’esercizio commerciale, constatava la foratura di un pneumatico; e dopo aver provveduto sul posto alla sostituzione della ruota, si accorgeva che in quel frangente era stato derubato da ignoti che, approfittando della sua disattenzione, asportavano dall’abitacolo del veicolo il suo marsupio contenente denaro contante, documenti personali, carte di credito e tessera bancomat unitamente al codice segreto che incautamente veniva custodito insieme alla stessa. Le indagini sviluppate dai Carabinieri della Stazione di Montoro nord, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché di video dalle telecamere di tutta la zona e l’analisi degli elementi raccolti in sede di sopralluogo, permettevano di addivenire all’identificazione dei responsabili che, utilizzando indebitamente la tessera, effettuavano anche rifornimento di carburante e vari prelievi presso degli ATM. Alla luce delle evidenze emerse, per i due trentenni è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.
