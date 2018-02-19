Volley, una nuova vittoria per la Emilio Vietri Montoro

Una gara che all'inizio sembra essere scontata e a favore delle ospiti montoresi, diventa avvincente e combattuta dal secondo set. Ma le belle del volley montorese, nonostante gli infortuni e le assenze, mostrano il proprio carattere anche alla Fiamma Torrese che, non riuscendo a recuperare il vantaggio nel terzo e quarto set, cede il passo alla capolista.