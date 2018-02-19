Volley, una nuova vittoria per la Emilio Vietri Montoro
di Redazione
19/02/2018
Domenica di conferme per la Emilio Vietri Montoro che tiene ben salda la vetta della Classifica del Girone B della Serie D Femminile FIPAV Campania, imponendosi per 3 set a 1 sulla Fiamma Torrese, in trasferta a Torre Annunziata.
Una gara che all'inizio sembra essere scontata e a favore delle ospiti montoresi, diventa avvincente e combattuta dal secondo set. Ma le belle del volley montorese, nonostante gli infortuni e le assenze, mostrano il proprio carattere anche alla Fiamma Torrese che, non riuscendo a recuperare il vantaggio nel terzo e quarto set, cede il passo alla capolista.
Vittoria importante che consolida, anche alla luce degli altri risultati del girone, il primo posto della Polisportiva Città di Montoro in questa fase di ritorno.
Avanti tutta... Mollare... Mai, mai, mai...
