Irpinianotizia.it

Montoro, non mandano la figlia minore a scuola: denunciai i genitori

Redazione Avatar

di Redazione

24/05/2017

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Baiano hanno effettuato una serie di mirati controlli presso le scuole primarie e secondarie, ricadenti nel territorio di competenza. Le attività, poste in essere in stretta collaborazione con i dirigenti degli istituti scolastici, hanno confermato che tale fenomeno fortunatamente è poco diffuso: la quasi totalità degli studenti soggetti all’obbligo dell’istruzione frequentano regolarmente le lezioni. Al termine di verifiche, i Carabinieri della Stazione di Montoro sud hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria una coppia che, senza giustificato motivo, non adempiva all’obbligo di frequenza scolastica della figlia minorenne, assente alle lezioni per un lungo periodo. Scattava pertanto la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo, per il reato di cui all’art. 731 del Codice Penale (Inosservanza degli obblighi di istruzione ai minori).
Redazione Avatar
Redazione

