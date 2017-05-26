Caricamento...

Montoro, contrasto alla droga: fermati 4 giovani con diverse dosi di hashish

Redazione Avatar

di Redazione

26/05/2017

Continua in maniera attenta l’azione di contrasto ai fenomeni delinquenziali sul territorio da parte dei Carabinieri. Nelle ultime settimane, su tutto il territorio di Montoro, al fine di incrementare l’ azione di contrasto ai reati in genere, su disposizione del superiore Comando Provinciale, i carabinieri della Compagnia di Baiano, hanno attuato una serie di servizi straordinari, durante i quali il normale dispositivo di controllo del territorio è stato rafforzato con l’ ausilio di ulteriori uomini e mezzi. L’ attuazione di tale strategia, sia in chiave preventiva che repressiva, ha permesso di garantire una maggiore capillarità dei controlli in tutte le frazioni in cui è diviso il comune di Montoro, procedendo a:
  • predisporre numerosi posti di controllo su tutte le arterie stradali sia centrali che periferiche;
  • effettuare diverse perquisizioni veicolari, domiciliari e personali nei confronti di pregiudicati del posto e provenienti anche da fuori;
  • redigere numerosi verbali di contravvenzione alle disposizioni del codice della strada.
In particolare, i militari delle Stazioni di Montoro, coadiuvati dal altre pattuglie di rinforzo, durante le attività di perlustrazione delle varie aree, con particolare attenzione a quelle limitrofe ed ai luoghi d’incontro frequentati da giovani, hanno individuato nr. 4 ragazzi, in buona parte dei casi in località appartate che, alla vista dei carabinieri, con gesti improvvisi, cercavano di occultare la sostanza stupefacente tra i vestiti indossati, assumendo un atteggiamento nervoso. Il personale operante, notando tale comportamento sospetto, decideva di sottoporre a perquisizione i quattro soggetti, i quali, al termine delle attività, venivano trovati in possesso di alcune dosi di marijuana e/o hashish, ben confezionate mediante del cellophane. La droga rinvenuta veniva sottoposta a sequestro ed i trasgressori segnalati alla locale Prefettura per le conseguenti sanzioni amministrative.
