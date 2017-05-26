Montoro, contrasto alla droga: fermati 4 giovani con diverse dosi di hashish
di Redazione
26/05/2017
Continua in maniera attenta l’azione di contrasto ai fenomeni delinquenziali sul territorio da parte dei Carabinieri. Nelle ultime settimane, su tutto il territorio di Montoro, al fine di incrementare l’ azione di contrasto ai reati in genere, su disposizione del superiore Comando Provinciale, i carabinieri della Compagnia di Baiano, hanno attuato una serie di servizi straordinari, durante i quali il normale dispositivo di controllo del territorio è stato rafforzato con l’ ausilio di ulteriori uomini e mezzi. L’ attuazione di tale strategia, sia in chiave preventiva che repressiva, ha permesso di garantire una maggiore capillarità dei controlli in tutte le frazioni in cui è diviso il comune di Montoro, procedendo a:
- predisporre numerosi posti di controllo su tutte le arterie stradali sia centrali che periferiche;
- effettuare diverse perquisizioni veicolari, domiciliari e personali nei confronti di pregiudicati del posto e provenienti anche da fuori;
- redigere numerosi verbali di contravvenzione alle disposizioni del codice della strada.
Articolo Precedente
Playoff Serie B: Iniziano le semifinali di andata, Carpi-Frosinone la prima gara.
Articolo Successivo
Montoro, non mandano la figlia minore a scuola: denunciai i genitori