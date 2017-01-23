Home Cronaca Montoro, molestie telefoniche oscene: Denunciato 45enne

Montoro, molestie telefoniche oscene: Denunciato 45enne

di Redazione 23/01/2017

È costato caro ad un 45enne aver tempestato di telefonate una ragazza: l’uomo è stato deferito dai Carabinieri della Compagnia di Baiano alla competente Autorità Giudiziaria per molestie telefoniche. L’attività condotta dalla Stazione Carabinieri di Montoro trae spunto dalla denuncia sporta da una ragazza del luogo che da tempo riceveva sul proprio cellulare, continue ed oscene molestie: telefonate che avvenivano ad ogni ora del giorno e della notte e che sono perdurate per diverso tempo, farcite di epiteti scurrili. La ragazza, non potendo più sopportare questo crescendo quotidiano di molestie, si è pertanto rivolta ai Carabinieri. L’attività, estrinsecatasi anche attraverso lo sviluppo dei tracciati telefonici, permetteva ai militari dell’Arma di deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 45enne montorese, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 660 del Codice Penale.