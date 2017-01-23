Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Montoro, molestie telefoniche oscene: Denunciato 45enne

Redazione Avatar

di Redazione

23/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Montoro, molestie telefoniche oscene: Denunciato 45enne
È costato caro ad un 45enne aver tempestato di telefonate una ragazza: l’uomo è stato deferito dai Carabinieri della Compagnia di Baiano alla competente Autorità Giudiziaria per molestie telefoniche. L’attività condotta dalla Stazione Carabinieri di Montoro trae spunto dalla denuncia sporta da una ragazza del luogo che da tempo riceveva sul proprio cellulare, continue ed oscene molestie: telefonate che avvenivano ad ogni ora del giorno e della notte e che sono perdurate per diverso tempo, farcite di epiteti scurrili. La ragazza, non potendo più sopportare questo crescendo quotidiano di molestie, si è pertanto rivolta ai Carabinieri. L’attività, estrinsecatasi anche attraverso lo sviluppo dei tracciati telefonici, permetteva ai militari dell’Arma di deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 45enne montorese, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 660 del Codice Penale.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sessantenne di Montoro denunciato per ricettazione

Articolo Successivo

Contromano in austostrada sul Raccordo A30 Caserta Salerno: due i morti

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

12/09/2018

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

08/09/2018

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

07/09/2018