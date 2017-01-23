Caricamento...

Sessantenne di Montoro denunciato per ricettazione

23/01/2017

Sessantenne di Montoro denunciato per ricettazione
I Carabinieri della Stazione di Serino, unitamente ai colleghi della Stazione di Montoro, a seguito di articolata attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo, un sessantenne montorese ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Le indagini, scaturite a seguito di una denuncia sporta presso la Stazione di Montoro, hanno permesso, tramite una profonda e dettagliata analisi dei dati estrapolati dalle celle telefoniche presenti sul territorio, di risalire all’attuale utilizzatore del cellulare rubato lo scorso ottobre ad un anziano signore. Condotto in Caserma, alla luce delle evidenze emerse dalla flagranza del reato, per il 60enne scattava la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Il telefono cellulare è stato sottoposto a sequestro per ulteriori accertamenti finalizzati anche a risalire al responsabile del furto.
