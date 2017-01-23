Caricamento...

Contromano in austostrada sul Raccordo A30 Caserta Salerno: due i morti

Redazione Avatar

di Redazione

23/01/2017

Contromano in austostrada sul Raccordo A30 Caserta Salerno: due i morti
Tragico impatto questa mattina,due persone sono morte in un incidente stradale sulla A30 Caserta-Salerno, nel tratto tra l’allacciamento con il raccordo Salerno-Avellino e la barriera di Salerno, in direzione di Caserta. L’incidente, che ha visto il coinvolgimento di tre autovetture – secondo la ricostruzione fornita da Autostrade per l’Italia – è stato causato da un veicolo che procedeva contromano; nell’impatto sono deceduti i due anziani occupanti dello stesso veicolo. L’esatta dinamica dell’incidente e il punto di ingresso contromano dell’autovettura coinvolta sono in corso di ricostruzione da parte della Polizia Stradale. Sul luogo dell’incidente, dove il traffico scorre su due corsie e si registrano tre chilometri di coda, sono intervenuti gli operatori della Direzione 6° Tronco di Cassino, le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi meccanici e sanitari.
