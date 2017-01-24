Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Montoro, lutto al Comune: è morto Antonello Negro

Redazione Avatar

di Redazione

24/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Montoro, lutto al Comune: è morto Antonello Negro
Lutto al Comune di Montoro. Con una nota apparsa sulla pagina facebook istituzionale, "Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, il Consiglio Comunale, il Segretario Generale ed il Personale Tutto partecipano al grave lutto per la dipartita del caro ANTONELLO NEGRO (Funzionario – Responsabile Settore Amministrativo). Riportando vivo cordoglio ai familiari tutti.
Scompare una persona perbene, un signore delle Istituzioni, un funzionario integerrimo che per tanti anni con discrezione, rispetto, grande disponibilità ed umana inclinazione al dovere, ha servito nel suo ruolo, di vertice della struttura comunale, l’intera comunità. Sempre vicino ai rappresentanti dell’Istituzione e pronto a costruire risposte alle istanze della gente, con particolare riguardo ai più deboli. Ha fatto, per tanti anni del Comune il luogo di gran parte della sua vita, del suo impegno lavorativo e della sua passione civile. A lui giunga la riconoscenza di quanti lo hanno conosciuto e stimato."  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Carratù: con la morte di Antonello Negro, Montoro perde uno dei suoi figli più cari

Articolo Successivo

Sessantenne di Montoro denunciato per ricettazione

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018