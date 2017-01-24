Montoro, lutto al Comune: è morto Antonello Negro
24/01/2017
Lutto al Comune di Montoro. Con una nota apparsa sulla pagina facebook istituzionale, "Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, il Consiglio Comunale, il Segretario Generale ed il Personale Tutto partecipano al grave lutto per la dipartita del caro ANTONELLO NEGRO (Funzionario – Responsabile Settore Amministrativo). Riportando vivo cordoglio ai familiari tutti.
Scompare una persona perbene, un signore delle Istituzioni, un funzionario integerrimo che per tanti anni con discrezione, rispetto, grande disponibilità ed umana inclinazione al dovere, ha servito nel suo ruolo, di vertice della struttura comunale, l’intera comunità. Sempre vicino ai rappresentanti dell’Istituzione e pronto a costruire risposte alle istanze della gente, con particolare riguardo ai più deboli. Ha fatto, per tanti anni del Comune il luogo di gran parte della sua vita, del suo impegno lavorativo e della sua passione civile. A lui giunga la riconoscenza di quanti lo hanno conosciuto e stimato."
