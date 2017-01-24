Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Carratù: con la morte di Antonello Negro, Montoro perde uno dei suoi figli più cari

Redazione Avatar

di Redazione

24/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Carratù: con la morte di Antonello Negro, Montoro perde uno dei suoi figli più cari
E' con grande dispiacere che ho appreso la notizia della scomparsa di Antonello Negro, per questo sento tutto mio, il dovere,  il desiderio,  di esprimere pubblicamente a nome  personale e di tutti coloro che insieme a me sono stati amministratori del Comune di Montoro Inferiore,  il più profondo cordoglio per la sua scomparsa. ANTONELLO per lunghi anni è stato uno dei principali collaboratori, Responsabile dell’Area Amministrativa, ruolo riconfermato nel nuovo Comune di Montoro. Montoro ha perso oggi uno dei suoi figli più cari. Un figlio d'elezione, nato altrove, che qui ha speso la sua giovinezza, i suoi anni e le sue energie migliori. Antonello Negro è  stato stroncato da una brutta malattia che ha interrotto i suoi sogni, le sue speranze, i suoi tanti progetti da condividere con la moglie, i suoi figli e la sua amatissima nipotina. Era un funzionario instancabile, eclettico e scrupoloso, uno studioso attento e sensibile.  Da oggi non si aggirerà più nelle stanze del Palazzo Municipale. Non lo si incontrerà al suo tavolo da lavoro, nell'ufficio ingombro di pratiche. A Montoro,  Antonello Negro non c'è più, anche se vi resterà per sempre. Una persona sempre educata e sorridente. Il Comune di Montoro perde un dipendente esemplare per competenza e disponibilità verso i cittadini e le imprese. Aveva solo 61 anni. Gli sia lieve la terra, gli sia concesso il dono del ricordo e della gratitudine. Riposa in pace Antonello. Salvatore Carratù.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Serino, accoltella alla schiena 17enne ritenendolo colpevole di furto nel suo negozio

Articolo Successivo

Montoro, lutto al Comune: è morto Antonello Negro

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018