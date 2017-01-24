Carratù: con la morte di Antonello Negro, Montoro perde uno dei suoi figli più cari
di Redazione
24/01/2017
E' con grande dispiacere che ho appreso la notizia della scomparsa di Antonello Negro, per questo sento tutto mio, il dovere, il desiderio, di esprimere pubblicamente a nome personale e di tutti coloro che insieme a me sono stati amministratori del Comune di Montoro Inferiore, il più profondo cordoglio per la sua scomparsa. ANTONELLO per lunghi anni è stato uno dei principali collaboratori, Responsabile dell’Area Amministrativa, ruolo riconfermato nel nuovo Comune di Montoro. Montoro ha perso oggi uno dei suoi figli più cari. Un figlio d'elezione, nato altrove, che qui ha speso la sua giovinezza, i suoi anni e le sue energie migliori. Antonello Negro è stato stroncato da una brutta malattia che ha interrotto i suoi sogni, le sue speranze, i suoi tanti progetti da condividere con la moglie, i suoi figli e la sua amatissima nipotina. Era un funzionario instancabile, eclettico e scrupoloso, uno studioso attento e sensibile. Da oggi non si aggirerà più nelle stanze del Palazzo Municipale. Non lo si incontrerà al suo tavolo da lavoro, nell'ufficio ingombro di pratiche. A Montoro, Antonello Negro non c'è più, anche se vi resterà per sempre. Una persona sempre educata e sorridente. Il Comune di Montoro perde un dipendente esemplare per competenza e disponibilità verso i cittadini e le imprese. Aveva solo 61 anni. Gli sia lieve la terra, gli sia concesso il dono del ricordo e della gratitudine. Riposa in pace Antonello. Salvatore Carratù.
