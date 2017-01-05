Caricamento...

Montoro, l'Orchestra Galiani in concerto al Convento Santa Maria degli Angeli

Redazione Avatar

di Redazione

05/01/2017

Sabato 7 Gennaio, presso il Convento Santa Maria degli Angeli di Torchiati di Montoro, un imperdibile appuntamento organizzato dalla Aps SS Salvatore e dal I.C. “Abate Ferdinando GALIANI”. “Natale in Musica 2016” sarà l’occasione per poter ammirare nuovamente all’opera i giovani musicisti del  ORCHESTRA & CORO I.C. “Abate Ferdinando GALIANI” di Montoro. Dopo le splendide esibizioni di questa estate i nostri giovani artisti si esibiranno in un concerto Natalizio che già ha riscosso numerosi consensi. Questo concerto sarà l'occasione per ascoltare all’opera i nuovi innesti dell’Orchestra, alcuni provenienti dalle prime Classi e davvero giovanissimi. Tutto il nostro sostegno e gratitudine vanno a questi giovani, al Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo ed ai Docenti Angelina Santucci, Silvio Rossomando, Umberto Spiniello e Donino Gaudieri  per la passione e la professionalità con la quale stanno dando vita a questo sogno. L'appuntamento è per sabato 7 Gennaio, presso il Convento Santa Maria degli Angeli di Torchiati di Montoro, alle 19:45
