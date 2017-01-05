Home Avellino Calcio Calciomercato Avellino: è fatta per Laverone. Mokulu al Frosinone e nuovi nomi

di Redazione 05/01/2017

E' tempo di ricominciare per la squadra irpina! Gli allenamenti riprenderanno domenica pomeriggio agli ordini di Walter Novellino. Il tecnico che al rientro sperava in volti nuovi, pare che sarà accontentato molto presto. La società in quest'ottica ha lavorato molto e sembra pronta a dare un primo volto nuovo al mister. Il giocatore vicinissimo alla conclusione della trattativa (con molta probabilità firmerà già domani) è Lorenzo Laverone, messo ai margini a Salerno, trovando poco spazio. L'affare si farà già domani grazie anche all'ottimo rapporto che vige fra il procuratore del calciatore, Giuffreda e il DS De Vito. Sembra essersi arenata invece la trattativa per Gucher, centrocampista austriaco non troppo convinto della destinazione irpina. Gucher però rimane priorità assoluta del centrocampo biancoverde. Se non se ne dovesse far nulla, sono pronte delle valide alternative. I nuovi e "freschissimi" nomi sono quelli di Signori del Vicenza e Romizi del Bari. Inoltre altro interessante centrocampista è Ivan Varone, classe 92 con i suoi utilissimi 1,84 cm di altezza; il suo nome è tenuto in "caldo", se Di Tacchio dal Pisa non dovesse muoversi. Il posto da alto mancino probabilissimo va a Sini, prevalso su Crivello. Per uno che viene, un altro deve andare. Addio certo di Mokulu che domenica si allenerà per l'ultima volta al Partenio-Lombardi. Il centravanti è atteso lunedì per la firma che lo terrà legato al Frosinone fino a giugno, con l'opzione che verrà riscattato dal sodalizio irpino, in caso di promozione in serie A. Cocco invece, tramite il Pescara, passerà all'U.S. Avellino con la formula del prestito secco. La sua attesa firma è per martedì.