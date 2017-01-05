Home Dai Comuni Irpinia, nascite ai minimi storici, a Montoro popolazione in crescita

Irpinia, nascite ai minimi storici, a Montoro popolazione in crescita

di Redazione 05/01/2017

Crisi delle nascite in Provincia di Avellino, con dati preoccupati per quanto riguarda i tassi di natalità, ai minimi storici. I dati Istat rivelano che il tasso di natalità in Irpinia (7,3 nascite ogni mille abitanti nell’anno 2015, periodo dell’ultima rilevazione) è precipitato sotto la media nazionale (dove si attesta sull’8,3) e sotto quella regionale (8,7). Nella altre province campane invece abbiamo il 9,1 di Napoli, il 9 di Caserta e l’8,3 di Salerno, tutti dati ampiamente superiori a quelli della provincia di Avellino.I dati relativi al 2016 non sono disponibili ancora, ma facendo una media degli ultimi dieci anni, ci rendiamo conto che questo fenomeno sia preoccupante: nel 2005, infatti, il tasso di natalità in provincia di Avellino era dell’8,7%, nel 2008 l’8,8, ma dal 2011 ad oggi è calato vistosamente, arrivando a 7,9, fino a scendere nei successivi 4 anni sino al 7,3 del 2015. La classifica speciale dei tassi di natalità della provincia di Avellino Urbistat.it ha pubblicato recentemente anche i dati inerenti ai singoli comuni della provincia di Avellino relativi ai tassi di natalità. Al primo posto Petruro Irpino con un tasso di natalità che si attesta sul 14,7, al secondo Marzano di Nola (14,4) al terzo c’è Villamaina (14). Seguono Vallesaccarda (12,6) al quarto posto, Monteforte Irpino (9,4) al dodicesimo, Caposele (8,6) al ventisettesimo, Nusco (8,2) al trentaduesimo, Conza della Campania (7,9) al trentaseiesimo. Dopo il comune di Torre Le Nocelle (7,4) che si trova al quarantasettesimo posto troviamo tutti quelli che sono al di sotto del dato del tasso di natalità della provincia di Avellino (che si trova come evidenziato in precedenza al 7,3), con Venticano (7,2) al cinquantesimo posto, Taurasi (7) al cinquantasettesimo, Montella (6,7) al sessantatreesimo seguito da Ariano Irpino col medesimo tassa al sessantaquattresimo posto. Poi si scende ulteriormente con il 5,4 di Gesualdo all’ottantanovesimo, il 3,7 di Lacedonia al centoundicesimo. A chiudere la speciale classifica Cairano (0,0). Montoro, incremento delle nascite al 10% Ma c'è anche qualche dato molto entusiasmante. Quello ad esempio della Città di Montoro. Un dato nettamente in controtendenza rispetto a diversi Comuni italiani e della provincia di Avellino. Al 31 dicembre 2016 la popolazione residente è di 19.739 (dato 31 dicembre 2015 popolazione residente 19.547). Dai dati attinti dell'Ufficio Anagrafe del Comune nel 2016 sono nati 204 bambini: 110 maschi e 94 femmine, con un incremento del 10% circa rispetto al 2015, (187 nati).