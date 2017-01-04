Juve Stabia vince il torneo del primo trofeo nazionale Terra d’Irpinia. Tutti risultati
di Redazione
04/01/2017
Le piccole api vincono il Primo Torneo Nazionale Terra d’Irpinia battendo ai rigori la Paganese, due giornate dedicate agli under 15,oggi si sono contese le finali del torneo nazionale irpino. Arriva terza conquistando molti premi l’Avellino tra cui la migliore fair-play e il miglior portiere. Quarta il Bari Fc, quinta il Modena e sesta la Vismontorese, a premiare le squadre l'assessore del comune di Montoro Raffaele Guariniello.
Rivedi la finaleIl primo torneo Nazionale under 15, promosso dalla Vismontorese del presidente Stefano Bisogno, sotto la direzione tecnica di Osvaldo Formica, ha incassato molte attestazioni di stima da parte delle società partecipanti che hanno riscontrato un’organizzazione perfetta. La finale si è giocata con partite in tempi singoli da 35 minuti, una partita a testa alla conquista del podio decretato dalle qualificazioni dei due gironi A e B. Nel triangolare finale poi, partite estremamente combattute e decise da due reti per il Modena a firma di Ingrami e Ray Yassin quest’ulitmo si è aggiudicato il premio di capocannoniere. Una sola rete per la Vismontorese a firma di Cardillo. Testa a testa per il terzo e quarto posto tra Avellino e vs Bari (il Bari ha giocato con i 2003) anche in questo caso, la finale ha visto disputarsi un triangolare, fra le seconde classificate dei gironi; nello scontro diretto i piccoli lupi hanno prevalso con un vantaggio di 3-2 con la doppietta di Mozzillo, Lupoli, Virgilio per l’Avellino, di contro le due reti del Bari conquistate dalla doppietta di Jacopo Lofoco, conquistandosi il terzo posto mentre al quarto posto si classifica il Bari fc. Ultima partita di giornata a contendersi il podio per il primo e secondo posto è la Juvestabia e la Paganese, le due squadre campane si sono date battaglia entusiasmando il pubblico concludendo i due tempi con un pareggio di 1-1, con il primo vantaggio delle api a cura di Gaudino e il pareggio della Paganese a firma di Cavucci. A vincere la finale sono state le piccole api che hanno sollevato la coppa per il gradino più alto del podio. Seconda piazza per la Paganese.
La prima edizione 2017Il Primo Torneo Nazionale Trofeo terra d’Irpinia si conclude con successo, augurandosi per la seconda edizione maggiore partecipazione della tifoseria che dovrebbe ancor più fa sentire il sostegno ai piccoli protagonisti, che per la prima volta hanno calpestato lo stadio Partenio, stadio ricco di storia e tradizione calcistica, una vetrina per i giovani talenti. A vincere è la sportività “sempre” insieme ai sani principi e valori dello sport. Per le foto vedi qui
Articolo Precedente
Montoro, l'Orchestra Galiani in concerto al Convento Santa Maria degli Angeli
Articolo Successivo
Freddo in Irpinia, l'Alto Calore consiglia di coprire tubazioni e contatori