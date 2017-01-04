Freddo in Irpinia, l'Alto Calore consiglia di coprire tubazioni e contatori
04/01/2017
A causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche e delle basse temperature, previste a partire da oggi, inferiori a zero gradi centigradi, L’ Alto Calore Servizi ricorda a tutti gli utenti che durante il periodo invernale, ed in particolare nei giorni di eventi nevosi, è necessario proteggere i misuratori idrici posizionati all’esterno delle abitazioni avvolgendoli con materiale isolante (polistirolo/o altro) e ricoprendo gli stessi con un panno. Tali pratiche evitano il congelamento dell’acqua e la conseguente rottura del misuratore idrico sprovvisto di adeguata protezione. Per le abitazioni più esposte alle basse temperature si suggerisce, inoltre, di lasciare uno dei rubinetti leggermente aperto facendo fuoriuscire un “filo di acqua”, evitando, in tal modo, il congelamento e il blocco dell’erogazione idrica.
Allerta Meteo, la Protezione Civile della Campania: "Precipitazioni da giovedì 5 a domenica 8 gennaio"La Protezione civile della Regione Campania, sulla base dell’analisi dei modelli matematici elaborati dall’Area Meteorologica del Centro Funzionale Multirischi e trasmessi alla Sala Operativa regionale, informa che si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature con intensificazione delle precipitazioni nevose. In particolare, impulsi di aria gelida accompagnati da forti venti provenienti dai settori Nord Orientali, determineranno, da domani giovedì 5 e almeno fino alla giornata di domenica 8 gennaio, precipitazioni a prevalente carattere nevoso e gelate notturne persistenti anche a quote pianeggianti.
