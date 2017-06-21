Home Cronaca Montoro, in casa una coltivazione di Marjuana e munizioni: coppia finisce nei guai

Montoro, in casa una coltivazione di Marjuana e munizioni: coppia finisce nei guai

di Redazione 21/06/2017

I Carabinieri della Compagnia di Baiano, a termine di specifica attività info-investigativa, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un uomo ed una donna del luogo, responsabili di detenzione illegale di munizioni nonché coltivazione di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i militari della Stazione di Montoro Inferiore, coadiuvati da quelli della Stazione di Avellino (inviati a rinforzo dei locali presidi Arma del montorese, su disposizione del superiore Comando Provinciale) e con il supporto di unità del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno (SA), al termine di alcuni servizi di osservazione, valutati gli elementi probanti raccolti sino a quel momento, hanno fatto accesso nell’abitazione della giovane coppia, procedendo ad un’approfondita perquisizione. Fin dal loro ingresso nell’abitazione, i Carabinieri si accorgevano di aver colto nel segno in quanto un caratteristico odore pungente si propagava per l’intero immobile. I sospetti trovavano conferma quando i militari rinvenivano in una stanza una ventina di piante di marijuana nonché diverso materiale per il confezionamento della citata droga (bilancino di precisione) e per la relativa coltivazione (vasi di diversa misura, fertilizzante e circa 300 semi di canapa indiana). Nel prosieguo della perquisizione venivano altresì rinvenute, ben occultate, circa 60 munizioni di diverso calibro, illegalmente detenute. Alla luce delle evidenze emerse, terminati gli accertamenti di rito, per i due scattava la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo.