Montoro, il 14 maggio il 10° Slalom della Laura - Trofeo Aniello Mauriello

di Redazione 06/05/2017

Lo “Slalom della Laura-Trofeo Aniello Mauriello” raggiunge il traguardo della decima edizione. La gara automobilistica è in programma domenica 14 maggio. Il percorso, che misura tre chilometri, è stato ricavato lungo la S.S. 88 - salita della Laura – che da Preturo di Montoro sale al bivio di Celzi di Forino. Sono previste tre manche cronometrate, che avranno inizio alle ore 12.30. Le verifiche tecniche e sportive si svolgeranno dalle 7.30 alle 10.00 presso la TN Torello di via Variante a Preturo. Alle 11.30, invece, si effettuerà la ricognizione. Prima del semaforo verde sfileranno lungo il percorso di gara alcune fiammanti Ferrari del Club Costa d’Amalfi. La cerimonia di premiazione è programmata per le 18.30 nel sede del Comune di Montoro. Per consentire di disputare la competizione, la S.S. 88 sarà chiusa (domenica 14 maggio) alla circolazione dalle 10.00 alle 18.30, mentre dalle 5.00 alle 18.30 sarà vietato sostare lungo il percorso di gara (ci sarà la rimozione forzata con carro gru). La corsa automobilistica, promossa da Vincenzo Napolillo, Fiduciario Provinciale ACI-Sport, raccoglie sempre un numero importante di concorrenti. L'evento è organizzato dalla scuderia Avellino Racing, sotto l’egida dell’Aci-Sport, con il patrocinio della Provincia di Avellino, del Comune di Montoro, del Coni e dell’Aci di Avellino, e in collaborazione con TEDEX Motor Oil e TN Torello.